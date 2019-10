Hartes Feilschen um fairen Preis 

Im Petershauser Gemeinderat gab es fünf Abstimmungen, Kritik und hartes Feilschen um einen fairen Preis für das Baulandmodell Asbach-Süd

Petershausen –Hart gerungen haben Verwaltung und Gemeinderat um einen mehrheitlich akzeptierten Preis für das Baulandmodell für Einheimische in Asbach-Süd. Erst nach langer Diskussion und fünf Abstimmungsvarianten einigten sich die Gemeinderäte auf einen Quadratmeterpreis von 620 Euro. Für ein Passivhaus wird ein Rabatt über 40 Euro pro Quadratmeter angerechnet.

Die Gemeinde vergibt sieben Grundstücke mit knapp 3000 Quadratmetern in Asbach-Süd an Einheimische. Voraussetzung ist, dass die Bewerber entweder fünf Jahre im Ort gewohnt oder gearbeitet haben und keine Immobilien besitzen. Auf der Warteliste stehen 78 Bewerber, die aber laut Daniel Stadelmann, Geschäftsleiter und Leiter der Finanzverwaltung, erst nach den Voraussetzungen überprüft werden müssen.

Das Baulandmodell, das kein Einheimischenmodell ist, wird laut Stadelmann zum ersten Mal in der Gemeinde angewandt. Dabei erwirbt die Kommune bei der Ausweisung von Bauland ein Drittel der Flächen, um Einheimischen die Möglichkeit zur Anschaffung einer eigenen Immobilie zu geben. Die restlichen Grundstücke in Asbach-Süd würden nicht am freien Markt verkauft, sondern von den Eigentümern selbst genutzt, so der Geschäftsleiter. Vorgesehen sind drei Einfamilienhäuser und vier Doppelhaushälften.

Da dem Gemeinderat bei der Sitzung im Juli der von der Verwaltung vorgeschlagene Preis von 650 Euro pro Quadratmeter zu hoch war, wurde ein Gutachten beim Gutachterausschuss im Landratsamt Dachau in Auftrag gegeben. Wie Stadelmann ausführte, wurde ein Verkehrswert von 636 Euro und 655 Euro ermittelt. Die Einnahmen der Gemeinde würden somit 1,886 Millionen betragen. Mit der Summe würden der Kaufpreis, die Entwicklungs- und Erschließungskosten sowie die soziale Infrastruktur mitfinanziert, so Stadelmann. Jede Gemeinde sei verpflichtet, Vermögensgegenstände, die nicht benötigt wurden, zu ihrem vollen Wert zu veräußern. Zum Beschluss legte die Verwaltung die Preise des Gutachtens den Gemeinderäten vor.

Kritik am Gutachterausschuss

Massive Zweifel an der Richtigkeit des Verkehrswertes des Gutachterausschusses und der Vorlage der Verwaltung brachte die CSU-Fraktion vor. Der Bodenrichtwert liege Ende 2018 bei 425 Euro in Asbach, wunderte sich Gerhard Weber (CSU) und kritisierte den Gutachterausschuss wegen der angesetzten hohen Wertsteigerung. Die Gemeinde solle den Grund an die Einheimischen günstiger veräußern. Sie schöpfe bei dem Verkauf ohnehin viel Geld ab.

„Das Gutachten stimmt nicht“, behauptete Josef Gerer (CSU) und zweifelte den Anpassungsfaktor an. „Ich habe unabhängig vom Gutachterausschuss den Preis ermittelt“, wies Stadelmann die Vorwürfe zurück. Der Bodenrichtwert sei kein realer Marktwert. Er richte sich unter anderem nach den Verkaufserlösen in den vergangenen drei Jahren. Da in Asbach schon länger kein Grund verkauft worden sei, habe er sich unter anderem an dem Bodenrichtwert in Kollbach orientiert. Der liege bei 650 Euro. Die Gemeinde erwerbe 30 Prozent eines neuen Baugebietes und anfangs habe es geheißen, dass damit Bauland günstig an Einheimische vergeben werden soll, sagte Albert Kirmair (CSU). „Jetzt höre ich nur, dass wir Kohle machen, um den Verpflichtungen der Gemeinde nachzukommen.“

Auch Günter Fuchs (CSU) forderte „ein vernünftiges Level“. Ansonsten bräuchte man keine Richtlinien für Einheimische. Auch diesen Vorwurf wies Stadelmann zurück. Makler würden die Grundstücke gegen Höchstgebot verkaufen, wobei in Asbach sicher vierstellige Quadratmeterpreise erzielt werden könnten. Die Einnahmen kämen der gesamten Gemeinde zugute, gab Bürgermeister Marcel Fath(FW) zu bedenken. Finanziert würden damit die Infrastruktur und auch der geplante soziale Wohnungsbau an der Rosenstraße. Ein niedrigerer Kaufpreis bedeute erhebliche Mindereinnahmen für die Gemeinde.

„Mit Bauchschmerzen“ rechtfertigte Wolfgang Stadler (SPD) den Verwaltungsvorschlag. Denn günstigeres Wohnen in der Rosenstraße könne sich die Gemeinde nur leisten, wenn woanders Geld hereinkomme. Jahrelang habe die Gemeinde Bauland ausgewiesen und die ganzen Infrastrukturkosten übernommen, während Einzelne ein sehr gutes Geschäft gemacht hätten, wandte Andrea Stang (FW) ein. Die Gemeinde müsse auf ihre Kosten schauen. 500 Euro pro Quadratmeter seien immer noch ein guter Ertrag für die Gemeinde, schlug Bernhard Franke (SPD) alternativ vor.

Mit sieben gegen elf Stimmen wurde der Vorschlag abgelehnt. Auf Anregung von Karina Hechtl (FW) wurde ein Rabatt für Maßnahmen zum Umweltschutz in die Preisgestaltung mit einbezogen. Der zweite Vorschlag mit 540 Euro und 40 Euro Rabatt pro Quadratmeter für den Bau eines Niedrigenergiehauses wurde mit Stimmengleichheit abgelehnt. Ebenso 640 Euro minus 40 Euro Rabatt (sechs gegen zwölf Stimmen) und der Vorschlag der Verwaltung bei Stimmengleichheit. Schließlich einigten sich die Gemeinderäte mit knapper Mehrheit aus den Reihen der FW und SPD (zehn gegen acht) auf 620 Euro minus 40 Euro Rabatt. Nach Fath bedeutet dies 190 000 Euro Mindereinnahmen für die Gemeinde.