Betrunkener Renaultfahrer (31) verletzt Polizisten - Streifenbeamte fesseln ihn

Teilen

Streifenbeamte haben einen Betrunkenen gefesselt. (Symbolbild) © Fotostand / K. Schmitt/Imago

Bei einer Kontrolle hat ein betrunkener Autofahrer am Donnerstag zwei Polizisten verletzt. Die Streifenbeamten fesselten daraufhin den 31-Jährigen.

Petershausen – Bei einer Kontrolle hat ein Betrunkener am Donnerstag zwei Polizisten verletzt. Streifenbeamte der Polizeiinspektion Dachau wollten gegen 0.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Petershausen einen Renault kontrollieren.

Der Fahrer, ein 31-jähriger Petershauser, versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte dann aber angehalten werden. Der Mann war mit etwa 1,2 Promille alkoholisiert und zeigte zudem Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung, so die Polizei.

Als er für eine Blutentnahme zum Streifenwagen gebracht werden sollte, wehrte er sich, die Polizisten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn, heißt es im Polizeibericht. Durch die anhaltenden Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. pid