Fahrgast beißt Zugführer

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einem DB-Mitarbeiter kam es am Mittwoch gegen 11.40 Uhr am Bahnhof Petershausen.

Petershausen – Der Streit entbrannte, als ein 39-jähriger Fahrgast den Zug nicht verlassen wollte. Der Zugbegleiter hatte versucht, den Moldawier, der ohne Fahrschein von München nach Ingolstadt unterwegs war, aus dem Zug zu schieben. Nachdem ihm dies gelungen war, rastete der von der Fahrt ausgeschlossene allerdings aus: Er trat dem 54-jährigen DB-Mitarbeiter in den Hintern, bespuckte ihn und biss ihn in die Hand.

Zusammen mit dem Lokführer, der seinem Kollegen zu Hilfe kam, wurde der Moldawier daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Durch den Biss zog sich der DB-Mitarbeiter einen Kapselriss am Finger zu, zudem wies er Rötungen am Kopf sowie am Hals auf. Der 54-Jährige musste seinen Dienst abbrechen und begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Moldavier blieb augenscheinlich unverletzt. Gegen den mit 0,94 Promille Alkoholisierten wird nun neben Leistungserschleichung auch wegen Körperverletzung ermittelt. dn