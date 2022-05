Bücherei zieht nicht um - keine Mehrheit im Gemeinderat

Von: Petra Schafflik

Die Petershauser Gemeindebücherei zieht nicht um. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Die Petershauser Gemeindebücherei liegt zentral am Marktplatz. Und genau dort wird diese Pilgerstätte für Leseratten auch bleiben.

Petershausen – Die Abstimmung über den Umzug der Gemeindebücherei, wie von Grünen-Gemeinderätin Lydia Thiel jetzt beantragt, ging denkbar knapp mit neun Ja- zu zehn Nein-Stimmen aus.

Die Bücherei Petershausen logierte bis 2016 im Schulhaus. Als dort die Arbeiten für den Um- und Anbau begannen, erfolgte der Umzug in die aktuellen Räume. Käme die Bücherei zurück an die Schule, „wäre das für Schüler und Lehrer ein Gewinn“, erklärte Thiel, deren Antrag weitere Gemeinderäte unterschrieben haben. Dort könnten die Kinder unkompliziert Bücher ausleihen. Platz wäre im ehemaligen Theaterraum mit Zugang vom Hof, erläuterte Thiel ihre Idee. Auch könnten dann, das ist ihr sehr wichtig, die aktuellen Büchereiräume wieder für ein Geschäft genutzt werden, „um die Ortsmitte zu beleben“.

Allerdings hat Thiel, selbst bis zu ihrem Ruhestand als Lehrerin an der Grundschule tätig, wohl nicht vorab mit ihren ehemaligen Kolleginnen gesprochen. Denn Schulleiterin Alexandra Wolff verweist in ihrer Stellungnahme darauf, dass alle freien Klassenzimmer benötigt werden als Ausweichräume für die anstehende Altbau-Sanierung. Und noch eine Institution im Haus – neben Mittagsbetreuung, Hort, Musik- und Volkshochschule, die jetzt schon Räume nutzen – das sei schlicht nicht unterzubringen.

Auch das vierköpfige, größtenteils ehrenamtlich tätige Bücherei-Team ist gegen einen Umzug, informierte Bürgermeister Marcel Fath (FW). Denn erst am aktuell zentralen Standort habe sich das Angebot der Bücherei einem breiten Publikum erschlossen. Jetzt kämen auch Ältere oder junge Erwachsene, nicht nur Familien mit Kindern. „Es ist eine Gemeindebücherei, keine Schulbibliothek.“ Und mehr Platz, wie von Thiel gefordert, biete der Theaterraum mit 63 Quadratmetern nicht, sagte Kämmerer Daniel Stadelmann.

Im Ratsgremium verlief die Debatte kontrovers. „Die Lage jetzt ist ideal, weil die Leute einfach im Tagesablauf vorbeigehen können“, sagte Günther Rapf (FW). Eine Bücherei können nicht alle fünf, sechs Jahre umziehen, mahnte Margarethe Scherbaum (FW). „Schulleitung und Büchereimitarbeiter sind dagegen, die Bücherei wird dort gut angenommen, was gibt es zu überlegen“, fasst Wolfgang Stadler (SPD) die Argumente zusammen.

Doch sein Fraktionskollege Bernhard Franke findet die Rückkehr an die Schule gut. Und da die Bücherei nur drei Tage die Woche geöffnet ist, könnten Bibliotheksräume im Schulhaus doch in der übrigen Zeit den Schülern für andere Nutzungen offenstehen. „Da sehe ich kein Problem.“ Tatsächlich sei die Schule für den Ganztag konzipiert, der sich dann nicht mehr betreiben ließe, widersprach der Bürgermeister. „Dann müssten Vhs und Musikschule raus.“ Am Ende votierte eine knappe Mehrheit gegen den Umzug aus.

