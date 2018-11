Ein Gerücht geht um in Petershausen: Bürgermeister Fath soll beschlossen haben, dass 20 straffällig gewordene Asylbewerber in der Gemeinde untergebracht werden. Fath versichert: „Da ist null dran!“

Petershausen – Ein Gerücht hat in den vergangenen Tagen viele Petershausener stark verunsichert: Demnach sollen 20 straffällig gewordene Asylbewerber aus der Unterkunft in Fürstenfeldbruck nach Petershausen verlegt werden, darunter auch Sexualstraftäter. Beschlossen habe dies Marcel Fath, der Petershausener Bürgermeister.

„An der Sache ist null dran“, versicherte Fath am Montagabend gegenüber den Dachauer Nachrichten. Er betonte, für einen derartigen Verwaltungsakt ohnehin gar nicht zuständig zu sein, dies sei Angelegenheit des Landkreises und der Regierung von Oberbayern. „Und außerdem“, so Fath weiter, „warum sollte ich so etwas tun?“ Er könne sich nicht erklären, woher das Gerücht stammt.

Auch in den Landratsämtern in Fürstenfeldbruck und Dachau weiß man nichts von einer Verlegung von weiteren Asylbewerbern in die Gemeinde Petershausen. „Wir werden über die Zuweisung von Flüchtlingen immer informiert“, sagt Wolfgang Reichelt, Pressesprecher im Dachauer Landratsamt. „Die Entscheidung, in welcher Unterkunft die Flüchtlinge anschließend unterkommen, treffen wir.“

Aktuell habe die Regierung von Oberbayern dem Landkreis Dachau tatsächlich fünf Flüchtlinge zugewiesen. Diese Personen kämen jedoch aus einer Erstaufnahmeeinrichtung und nicht aus Fürstenfeldbruck. Sie werden jetzt laut Reichelt auf die Asylbewerberunterkünfte im Landkreis Dachau verteilt – ein seit Jahren üblicher Vorgang.

Eine solche Unterkunft gibt es auch in Petershausen. Derzeit sind dort 54 Asylbewerber untergebracht, ausnahmslos Männer.

Thomas Leichsenring