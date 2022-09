Bushaltestelle wird wegen steigender Schülerzahl umgebaut

Von: Petra Schafflik

Ein Gelenkbus kann die vorhandenen Bus-Buchten nicht nutzen, deshalb wird auf Höhe das Bahnzugangs nun eine zusätzliche Haltestelle auf der Fahrbahn errichtet. © ps

Auf der Westseite des S-Bahnhofes in Petershausen sollen künftig auch Gelenkbusse halten können. Diese Gefährte waren bislang zu groß für die Busbucht. Die passenden kleineren Busse werden aber langfristig der wachsenden Schülerzahl nicht Herr.

Petershausen – Spätestens Mitte 2023 wird die Bushaltestelle an der Ziegeleistraße auf der Westseite der S-Bahn-Station in Petershausen für Gelenkbusse besser anfahrbar sein. Denn dort entsteht eine weiterer Haltepunkt direkt an der Fahrbahn. Eine entsprechende Planungsvariante hat der Bau- und Umweltausschuss bereits im Dezember 2021 beschlossen (wir berichteten). Nachdem das Konzept präzisiert wurde und jetzt die Förderzusage der Regierung von Oberbayern im Rathaus eingegangen ist, werden die Arbeiten für das 75 000-Euro-Projekt ausgeschrieben.

Die Gemeinde muss 50 Prozent der Kosten übernehmen. Die Bauausführung soll im Zeitfenster von Oktober 2022 bis 2023 erfolgen.

Notwendig ist der Umbau der Haltestelle, weil die Schülerzahlen „exorbitant steigen“, wie Bürgermeister Marcel Fath in der Ausschusssitzung erinnerte. Auf Schulbuslinien werden daher teilweise Gelenkbusse eingesetzt, die mehr Kapazität haben, aber an den Haltestellen auch deutlich mehr Platz benötigen. Die drei aktuellen, schräg angeordneten Haltebuchten auf der Westseite des S-Bahnhofs sind für diese langen Fahrzeuge nicht geeignet. Deshalb wird nun eine zusätzliche Haltestelle am Fahrbahnrand angelegt, und zwar auf Höhe des Gleiszugangs.

Auch neue Fahrradstellplätze sind geplant

Den Bau einer separaten Haltebucht hatte der Bauausschuss im Dezember 2021 verworfen, weil dafür eine große Zahl an Auto-Parkplätzen wegfallen würde. Nicht nur, dass die Stellplätze dann fehlen würden. Auch vor Jahren dafür erhaltene Fördergelder müsste die Gemeinde zurückzahlen. Deshalb also nun eine Haltestelle am Fahrbahnrand.

Noch nicht konkret geplant werden können 19 zusätzliche Fahrradstellplätze, die mit der neuen Haltestelle entstehen sollen. Diese Radständer werden aus einem anderen Fördertopf mit Bundesmitteln gefördert, „da fehlt noch der Bescheid“, so der Rathauschef.

Die Ausschreibung der Bauarbeiten für die Haltestelle billigte der Bauausschuss mehrheitlich. Mit Nein stimmte lediglich Günther Rapf (Freie Wähler), der mit der Planungsvariante nicht einverstanden ist.

