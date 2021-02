Carsharing in Petershausen

Am S-Bahnhof will die Gemeinde Petershausen – unterstützt von einem professionellen Betreiber – künftig Carsharing und Leihräder anbieten. Details zu diesem Vorhaben gibt es noch nicht, die Verwaltung wird ein Konzept ausarbeiten für ein Pilotprojekt. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Mit geringem Aufwand will man so testen, ob Alternativen zum eigenen Auto von den Petershausern genutzt werden. Auslöser war ein Antrag der Freien Wähler, die sich ein Mobilitätskonzept für die geplante Rosensiedlung gewünscht hatten. Nach intensiver Debatte entschieden die Kommunalpolitiker sich, statt 10000 Euro für ein Konzept auszugeben, lieber mit einfachen Mitteln selbst einen Test zu starten. Die Idee der Freien Wähler war, die künftigen Bewohner der zentralen Rosensiedlung mit einem innovativen Mobilitätskonzept zum Verzicht aufs eigene Auto oder doch auf den Zweitwagen zu motivieren.

Grundlage sollte ein Sharing-Angebot für Autos, E-Bikes und Lastenfahrräder sein. Dieses Angebot, gemanagt von einem professionellen Carsharing-Anbieter, sollte der Bauherr schaffen. Im Gegenzug könnte die Gemeinde weniger Stellplätze im künftigen Wohnviertel fordern, so die Freien Wähler. Doch ein Verzicht auf Parkplätze stieß im Rat auf wenig Gegenliebe. In der Rosensiedlung gelte schon die aktuelle, reduzierte Stellplatzsatzung, erklärte Gerhard Weber (CSU).

In jedem Fall müsste ein tragfähiges Konzept ein Fachbüro planen, Kosten von 10000 Euro wären dafür einzuplanen, so die Verwaltung. Oder, so der Alternativvorschlag von Geschäftsleiter Daniel Stadelmann, es werden am Bahnhof einfach zwei Stellplätze markiert für Carsharing, dazu noch Flächen vorgesehen für E-Bikes und Lastenräder zum Ausleihen. Das Ganze dann organisiert von einem Carsharing-Anbieter.

Ein „super Ansatz“, findet Gerhard Weber. So lasse sich mit wenig Aufwand ein Feldversuch durchführen. Ein Konzept nur für die Rosenstraße halte sie sowieso für schwierig, unterstütze Iris Kirchfeld (SPD). Denn ein Sharing-Angebot „sollte allen Bürgern zur Verfügung stehen, ein öffentlicher Platz ist daher gut“. Allerdings hat die SPD-Gemeinderätin ihre Zweifel am Bedarf. Zumindest in ihrer Wohnstraße gebe es „mehr Autos als Bewohner.“

Schnelle Umsetzung geplant

Ein Standplatz mitten im neuen Wohnviertel, wie im Antrag der Freien Wähler vorgeschlagen, eigne sich besser, betonte Andrea Stang (FW). „Am besten geschützt in einer Tiefgarage, nicht im Freien.“ Allerdings lasse sich ein Testprojekt am Bahnhof schnell umsetzen, bis die geplante Rosensiedlung steht „vergehen fünf, sechs Jahre“, so Ernst Nold (FW).

Am Ende einer engagierten Debatte einigten sich die Gemeinderäte auf das „einfache Pilotprojekt“, als Betreiber soll ein professioneller Sharing-Anbieter gefunden werden, Anlaufkosten müsste wohl die Gemeinde übernehmen. Die Verwaltung wird ein Konzept dann im Gemeinderat vorstellen.

Und auch in den öffentlichen Nahverkehr investiert Petershausen weiter. Mehrheitlich entschied der Gemeinderat mitzumachen bei einer vom Landkreis vorgeschlagenen Angebotserweiterung beim Anrufsammeltaxi, das künftig dann an allen Tagen bis Mitternacht verkehren könnte. Für die längere Betriebszeit der Linie 7280 müsste Petershausen 7250 Euro im Jahr beisteuern. „Ein ganz schöner Aufwand für einzelne Personen“, kritisiert Andrea Stang. Bernhard Franke (SPD) empfahl potenziellen Nutzern, „mit dem Radl zu fahren.“

Schließlich votierte eine klare Mehrheit aber dafür, allerdings wird eine Auswertung der Fahrgastdaten gewünscht. Mit Nein stimmten Andrea Stang (FW), Bernhard Franke und Wolfgang Stadler (beide SPD).