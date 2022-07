CSU-Chefin Weßner treibt ein Thema um

Von: Petra Schafflik

Verabschiedet und geehrt wurden (v.l.) Josef Gerer, Robert Götz (beide 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden), Ferdinand Ostermair, Hartlieb Rückl, Georg Müller (alle drei 50 Jahre bei der CSU), Gerhard Weber, Günter Fuchs (aus dem Vorstand ausgeschieden) von Ortsvorsitzender Hilde Weßner und Kreisvorsitzendem Bernhard Seidenath. Foto: ps © ps

Petershausen – Dankesworte für die im Vorjahr ausgeschiedenen Vorstände und Gemeinderäte sowie Ehrungen langjähriger Mitglieder standen bei der Versammlung des CSU-Ortsverbands im Mittelpunkt. Doch Vorsitzende Hilde Weßner sprach auch ein Thema an, „das mich umtreibt“. Die Frage nämlich, ob und wie die Gemeinde Möglichkeiten schaffen kann, damit junge Leute in Petershausen bleiben können.

„Es braucht bezahlbaren Wohnraum, damit Einheimische dableiben können, auch wenn sie in weniger gut bezahlten Berufen arbeiten“, so Weßner.

Freilich strebten manche zu Studium, Ausbildung oder beruflichem Fortkommen auch weg von ihrem Heimatort. „Aber was ist mit denen, die gerne hierbleiben würden?“ Oder die nach einigen Jahren zurückkehren möchten, vielleicht auch, um im sozialen Netz der Familie mit Jung und Alt sich gegenseitig zu unterstützen.

Von der Gemeinde wünscht sich Weßner hier noch mehr Engagement. „Denn ist eine Gemeinde nicht zur Daseinsfürsorge für ihre Bürger verpflichtet?“ Gerade jetzt, wo in Petershausen mit der Rosensiedlung viel Wohnraum für Zuzug geschaffen werde. „Bekommen hier unsere Bürger überhaupt eine Chance?“

Weßners Forderung: Bezahlbare Mietwohnungen für jeden Geldbeutel müssten entstehen. Denn aktuell entwickelten sich die Wohnkosten so rasant, „dass wir unsere Kinder in bezahlbarere Gegenden schicken müssen, dort wo Leben noch relativ günstig ist.“ Eine Entwicklung, die traurig stimme, weil sie in Vereinen und Dorfgemeinschaften gewachsene Strukturen zerstöre.

Die CSU, so Hildegard Weßner, werde deshalb versuchen, ein Modell für einheimische Bürger anzutreiben. Ihr Ziel: „Wohnraumplanung mit Augenmaß, Herz und Verstand.“

Aber es standen bei der Ortsversammlung auf der Agenda auch einige Personalia, die sich aufgrund der Pandemie verzögert hatten. So wurden Josef Gerer, Robert Götz, Gerhard Weber, Günter und Melanie Fuchs verabschiedet, die bei den Wahlen 2021 aus dem CSU-Ortsvorstand ausgeschieden sind. Alle, bis auf Melanie Fuchs, sind weiterhin in der erweiterten Vorstandschaft aktiv.

Verabschiedet wurden auch die ehemaligen CSU-Gemeinderäte Albert Kiermair und Daniel Lettmair. Zudem wurden – teilweise auch in Abwesenheit – langjährige Mitglieder geehrt: Anton Kappes und Klaus Grabow für 40 Jahre Mitgliedschaft sowie Ferdinand Ostermair, Franz Hammerl, Georg Müller und Hartlieb Rückl, die seit 50 Jahren dem CSU-Ortsverband die Treue halten.