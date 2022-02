Erste Schritte für Geflüchteten-Häuser getan

Von: Petra Schafflik

Dieser Graben wird auf einen Meter verschmälert und verschalt, daneben ein ebenfalls schmaler Gehweg angelegt bis zur Einmündung der Marbacher Straße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite (oben im Bild) sollen zwei Holzhäuser mit Wohnungen für Geflüchtete entstehen. © ps

Der Petershauser Gemeinderat billigt mehrheitlich ein Erschließungskonzept für das Areal an der Marbacher Straße.

Petershausen – Eine wichtige Hürde ist genommen: Für das Grundstück am nördlichen Ortsrand, auf dem solide Holzgebäude mit einfachen Wohnungen für Geflüchtete entstehen sollen, steht nun endlich ein Fahrplan zur Erschließung.

Das von Rathauschef Marcel Fath (FW) erläuterte Konzept billigte der Gemeinderat Petershausen in seiner Sitzung am Donnerstag mit großer Mehrheit.

Für das Vorhaben hatte die Gemeinde bekanntlich bereits 2019 ein Grundstück an der Marbacher Straße bereitgestellt. Zwei Häuser mit Platz für bis zu 100 Bewohner würde die Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Dachau (WLD) dort im Rahmen eines Sonderprogramms bauen. Zwei der entstehenden Wohneinheiten wird die Gemeinde nutzen können zur Unterbringung von obdachlosen Bürgern.

Die Planungen sind längst fertig, doch die Erschließung des Areals erwies sich als kompliziert. Nicht nur Strom, Wasser und Kanal müssen dorthin verlegt werden. Auch den Fußweg, der bisher am Industriering endet, gilt es zu verlängern.

Eine harte Nuss. Denn für einen regulären Geh- und Radweg mit 2,50 Metern Breite hätte die Gemeinde vom angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstück 110 Quadratmeter benötigt und erwerben müssen. „Das ist uns nicht gelungen“, erklärte Bürgermeister Fath den Gemeinderäten.

Doch das beauftragte Ingenieursbüro hat nun eine pragmatische Lösung erarbeitet: Gebaut wird ein Gehweg mit einer „gerade noch tolerierbaren Breite“ von zwei Metern, der knapp auf öffentlichem Grund entlang der Fahrbahn Platz findet. Allerdings nur mit großem Aufwand: Der Straßengraben muss im Gegenzug auf eine Breite von nur einem Meter deutlich verschmälert, zudem dann befestigt und verschalt werden.

Weiter wird die Marbacher Straße im Kreuzungsbereich aufgeweitet für eine breitere Querungshilfe, die mehr Sicherheit bietet. „Damit dort auch Fußgänger mit einem Kinderwagen oder Radl genug Platz haben und einen Zwischenstopp einlegen können“, erklärte der Bürgermeister.

Entlang des Areals, auf dem die Holzgebäude stehen werden, wird ein kombinierter Geh- und Radweg bis an die Grundstücksgrenze gebaut.

Die Kosten für dieses Paket an Erschließungsmaßnahmen belaufen sich auf knapp 600 000 Euro. Der Betrag sei relativ hoch. „Denn wir erschließen hier quasi einen neuen Ortsteil für zwei Häuser.“ Doch mit dem Erschließungskonzept ist ein entscheidender Schritt geschafft. Und die WLD könnte 2023 bauen. Falls die für die Unterbringung von Geflüchteten zuständige Regierung von Oberbayern die beiden Häuser auch anmietet zu dem Preis, den die WLD auf Basis aller Kosten kalkulieren wird. „Das ist noch offen“, erklärte Fath.

Begeistert waren die Gemeinderäte von der hohen Summe natürlich nicht. „Aber bei der Diskussion um den Standort ist schon klar gewesen, dass die Erschließung teuer wird“, erinnerte Andrea Stang (FW). „Das ist nun die Konsequenz.“ Tatsächlich war 2019 noch eine andere Fläche gegenüber dem Feuerwehrhaus-Neubau im Gespräch, doch der Gemeinderat votierte damals für das Areal an der Marbacher Straße. „Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit“, appellierte Wolfgang Stadler (SPD). Doch Martin Seemüller (ÜBP) hätte vor einer Zustimmung gerne die Gewissheit gehabt, dass das Vorhaben auch realisiert wird. Voraussetzung dafür sei die Zusage der Regierung von Oberbayern und die Behörde entscheide wiederum erst auf Grundlage der Kostenkalkulation, erläuterte der Bürgermeister.

Mit großer Mehrheit billigte der Gemeinderat schließlich das Erschließungskonzept. Zwei Gegenstimmen kamen von Gerhard Weber (CSU) und Martin Seemüller (ÜBP). Die Quote, mit der sich die Gemeinde an den Erschließungskosten beteiligt, wurde anschließend in nicht-öffentlicher Sitzung ebenfalls gebilligt, wie Rathauschef Fath auf Nachfrage bestätigt. Nun sind WLD und Regierung von Oberbayern am Zug.

