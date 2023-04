Kaum montiert - schon wieder weg: Der Frust mit den gestohlenen Ortsschildern

Von: Nikola Obermeier

Eine bunte Alternative zu den gelben Ortsschildern: Grundschüler halfen der Gemeinde Petershausen im Ortsteil Asbach aus und wurden kreativ. gemeinde Jedes geklaute Ortsschild entspricht einem iPad weniger für unsere Schüler. Bürgermeister Marcel Fath © Gemeinde Petershausen

Marcel Fath ist sauer. Der Bürgermeister von Petershausen hat keine Lust mehr, ständig Ersatz für die geklauten Asbach-Ortsschilder zu beschaffen. Nun haben Grundschüler ausgeholfen und bunte Schilder für den Petershauser Ortsteil gemalt.

Petershausen – Die Diebstahl-Serie reißt nicht ab: Regelmäßig werden die Ortsschilder von Asbach gestohlen. „Sie hängen nicht mehr länger als ein Monat“, sagt Marcel Fath, Bürgermeister von Petershausen. Was den Bürgermeister besonders erzürnt: Zuletzt seien sogar zwei mutmaßliche Diebe ermittelt, die Verfahren jedoch eingestellt worden.

Seit einiger Zeit nehmen die Diebstähle von Verkehrsschildern im Landkreis zu. Kurz der Kommunalwahl 2020 waren in Petershausen alle Ortsschilder gestohlen worden, auch die Gemeinde Hebertshausen war in den vergangenen Monaten zweimal betroffen. Und dann ist da der Petershauser Ortsteil Asbach, ein Schild, das möglicherweise besonders beliebt ist aufgrund der Namensgleichheit zu einem Weinbrand. „Die letzten Schilder waren sogar schon nach ein paar Tagen weg.“ Insgesamt gebe es drei Ortsschilder in Asbach, „aber es fehlen immer dieselben zwei“, berichtet Bürgermeister Fath. Mit Arbeitszeit kostet ein neues Schild 300 Euro, „wenn sie den ganzen Mast mit der Flex kaputtmachen, sind es 600 Euro.“ Die Gemeinde kauft neue Schilder immer schon „im halben Dutzend“.

Das Fehlen einer Ortstafel kann auch rechtliche Konsequenzen haben: Innerorts gilt grundsätzlich ein Tempolimit von 50 km/h – ab dem Passieren des Ortseingangsschildes. Wenn kein Ortseingangsschild vorhanden ist, beginnt die geschlossene Ortschaft da, wo die eindeutig geschlossene Bauweise erkennbar anfängt, wie das Oberlandesgericht Hamm in einem Urteil aus dem Jahr 2015 festgestellt hat.

Die Dachauer Polizei erklärt, dass sie Gemeinden auf ein fehlendes Ortsschild hinweisen, „sobald wir das mitgeteilt bekommen“, so Matthias Kammerer. Dann müsse die Gemeinde für Ersatz sorgen beziehungsweise vorübergehend ein Tempolimit-Schild aufstellen. „Außerdem nehmen wir Ermittlungen auf wegen Diebstahl“, so Kammerer. Aufgeklärt werden diese Fälle selten, denn es sei natürlich schwierig, ohne Zeugen den Täter zu ermitteln. Allerdings spiele manchmal der Zufall mit, dass die Polizei gestohlene Schilder entdecke, „etwa bei Hausdurchsuchungen“.

Bürgermeister Fath berichtet von zwei Ermittlungserfolgen, dank der Anzeigen von Mitbürgern: Bei einem Schild habe es sich um „ein uraltes aus der Zeit vor der Gebietsreform“ gehandelt, aber ein anderes Schild sei erst vor kurzem gestohlen und in einem Gartenhaus entdeckt worden. Der mutmaßliche Täter jedoch habe sich „mit einfachen Worten rausreden können“, das Verfahren sei eingestellt worden, so Fath. „Ich bin wütend auf unser Rechtssystem!“

Der Bürgermeister will sich nun nicht mehr provozieren lassen – sondern das selbst tun: Als ihn zuletzt eine vierte Klasse der Grundschule Petershausen im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts besuchte, waren auch Asbacher Kinder dabei. „Und so kam die Geschichte mit dem Schild auf den Tisch“, berichtet Fath. Die Kinder fragten, wie viel so ein Schild kostet und stellten fest: „Das ist ja so teuer wie ein iPad!“

Nun rechnet Bürgermeister den Ortsschild-Dieben vor: „Jedes geklaute Ortsschild entspricht einem iPad weniger für unsere Schüler. Im zurückliegenden Jahr hat dadurch fast eine ganze Klasse auf zeitgemäße Bildung verzichten müssen!“ Außerdem schlug der Bürgermeister den Grundschülern vor, neue Ortsschilder zu gestalten. „Die lasse ich so lange hängen, bis die Polizei mich zwingt, sie abzunehmen.“

Das wird vermutlich bald der Fall sein. „Grundsätzlich ist es schön, wenn Kinder kreativ sind“, so Polizeisprecher Kammerer. Aber dass die selbst gestalteten Ortsschilder hängen bleiben, „dafür bräuchten wir eine Änderung der Straßenverkehrsordnung“.