Der Kindergarten nimmt Gestalt an: Richtfest beim Neubau an der Jetzendorfer Straße gefeiert

Von: Petra Schafflik

85 Kinder vom Kindergarten Sankt Laurentius waren zu Gast bei der Hebauf-Feier für den neuen Kindergarten an der Jetzendorfer Straße. Dorthin werden sie umziehen, sobald der Neubau fertig ist. Die Vorfreude ist groß. © ps

„Wer will fleißige Handwerker sehen“ – mit diesem bekannten Kinderlied dankten den Bauleuten 85 Mädchen und Buben von der Kita Sankt Laurentius, die zum Richtfest für den Kindergarten-Neubau auf die Baustelle an der Jetzendorfer Straße in Petershausen gekommen waren.

Petershausen – Die Bauarbeiten für das Gebäude, in das die Kinder nach Fertigstellung umziehen werden, begannen im vorigen Sommer. Jetzt steht der in massiver Holzbauweise errichtete Rohbau. Der zweigeschossige Baukörper, der in L-Form einen Innenhof umgrenzt, lässt die künftige Gestalt des neuen Kindergartens bereits gut erkennen.

Baukosten in Höhe von 7,5 Millionen Euro

Die Baukosten für das Vorhaben werden sich auf etwa 7,5 Millionen Euro belaufen. Für den traditionellen Richtspruch stiegen zu Bürgermeister Marcel Fath die Zimmererleute Raphael Achter und Patrick Huber aufs Gerüst, die dem Haus „Kinderlachen alle Zeit“ wünschten. „Dieses Haus haben wir für euch gebaut, es ist gewachsen in bayerischen Wäldern und wurde geschnitzt von bayerischen Handwerkern“, erklärte Bürgermeister Fath den kleinen Festgästen.

Passivhaus-Standard

Gebaut sei der Kindergarten für eine Welt, in der Natur und Umwelt geschont würden: „Das Haus wird gewärmt und gekühlt von der Sonne.“ Tatsächlich ist das Gebäude aus Holz und damit aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut, es entspricht dem Passivhaus-Standard. Die wenige Energie, die dennoch benötigt wird, liefern 13 Erdwärmepumpen und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer Leistung von 95 Kilowatt.

Nach den kindgerecht kurz gehaltenen Worten des Bürgermeisters gab es noch ein paar Überraschungen für die kleinen Gäste: Zunächst ließ Fath vom Gerüst herab Süßigkeiten regnen. Danach durften alle in einer gemeinsamen Aktion 85 rote Luftballons in den Himmel steigen lassen. Das Schönste aber folgte noch: Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen konnten sich die Mädchen und Buben, geführt von Bauleiter Tobias Friedel, ihr künftiges Domizil genauer ansehen. Sie erkundeten die Gruppenräume, staunten über fertig eingebaute Spielhöhlen und Emporen, wunderten sich über die weitläufigen Flächen, die der neue Kindergarten bietet. Alle fühlten sich in der angenehmen Atmosphäre des Holzbaus gleich so heimisch, dass dort die Mittagspause verbracht wurde.

Während unten – wie es Tradition ist beim Richtfest – der Bürgermeister als Bauherr die Handwerker mit einer Brotzeit bewirtete, machten es sich die Kinder oben in einem Gruppenraum mit Brezen und Wienern gemütlich. So wie es in der letzten Strophe ihres passend umgedichteten Handwerkerliedes geheißen hat: „Wenn die Handwerker fertig sind, da freut sich jedes Kind.“

Fertig werden die Handwerker wohl im Frühjahr 2023, starten wird der als sechszügige Einrichtung geplante Kindergarten dann mit bis zu 137 Kindern im September 2023. Solange wollten die Kinder nicht warten mit ihrer Begeisterung: Über das tolle Gebäude, das sie beziehen werden, freuten sie sich einfach mal sofort.

