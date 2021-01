Der Mann der Zahlen

Herwig Feichtinger aus Petershausen veröffentlicht täglich Corona-Daten

Petershausen – Am späten Nachmittag sitzt Herwig Feichtinger am Computer, berechnet die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis, veröffentlicht dann alle aktuellen Corona-Daten für Petershausen und den Landkreis in seinem News-Portal www.petershausen-mobil.de. Tag für Tag geht das so, seit dem 3. März 2020. Damals startete der 68-jährige Petershausener auf der von ihm betreuten Online-Nachrichtenseite die Veröffentlichung täglicher Corona-Daten.