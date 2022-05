Die drei Fragezeichen als Herausforderung

Von: Petra Schafflik

Mit viel Eifer wird noch geprobt für das Musical „Die drei ??? und die Musikdiebe“, das zum Jubiläum des Musikzentrums Petershausen von den jungen Musikern und Musikern in Szene gesetzt wird. © ps

Petershausen – „Haben Sie ein Alibi? Oder stehen Sie unter Verdacht?“ So schallte es zuletzt jeden Montagabend durch den Pfarrsaal. Denn zum 45-jährigen Bestehens des Musikzentrums Petershausen hat sich Leiter Eugen Tluck mit seinem Team ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen: Das rockige Musical „Die drei Fragezeichen und die Musikdiebe“ bringen sie als Gemeinschaftsprojekt am 21.Mai auf die Bühne, seit März wird eifrig geprobt.

Tluck und Barbara Blickle als Vorsitzende des Kulturförderkreises freuen sich, dass es nun klappt mit der Jubiläums-Aufführung, für die es schon mehrere Anläufe gab. Denn tatsächlich wurde das Musikzentrum 1975 gegründet, der runde Geburtstag sollte 2020 gefeiert werden. Die Proben liefen schon, mussten aber pandemiebedingt eingestellt werden. Auch ein weiterer Versuch 2021 scheiterte an Corona.

Doch Musikzentrum und Kulturförderkreis haben an Idee und Konzept festgehalten, und alle fiebern nun der Aufführung entgegen. Mit dabei im Ensemble sind der Petershausener Kinderchor Glonntal-Lerchen, im Januar nach der Corona-Pause „wieder neu auf die Beine gestellt“, wie Barbara Blickle erzählt. Auch der Hohenkammerer Kinderchor macht mit. Insgesamt 50 junge Sänger und Sängerinnen sind so dabei, dazu noch Solisten und einige Kinder, die als Schauspieler die Sprechrollen übernehmen.

Im Orchester begleiten Lehrer und Schüler des Musikzentrums Petershausen unter Leitung von Eugen Tluck an verschiedenen Instrumenten das Musical, das einen musikalischen Bogen spannt von Pop und Rock, über Swing, Tango und Rap bis zu romantischen Balladen. Und das ein durchaus aktuelles Thema aufgreift: Geht es doch um den rätselhaften Diebstahl eines Songs, dem die bekannten und beliebten Kinderdetektive Justus, Peter und Bob aus der Buch- und Hörspielserie „Die drei Fragezeichen“ natürlich auf die Spur kommen.

Eine anspruchsvolle Herausforderung für die jungen Künstler. Jetzt, kurz vor der Aufführung, sitzen Texte und Melodien, die Übergänge funktionieren, nur ab und zu gibt die Souffleuse noch einen Wink. Mit Feuereifer und enormer Spielfreude sind die Kinder dabei. „Wie sie in die Aufgabe reinwachsen, sich entwickeln, das ist einfach fantastisch“, strahlt Eugen Tluck.

Noch einige Proben stehen an, dann heißt es „Vorhang auf“ und alle gut 80 Mitglieder des Ensembles, die fleißig geprobt und geübt haben, hoffen auf ein volles Haus am Samstag, 21. Mai, um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle (Eingang Pfarrangerweg 6, Eintritt frei).