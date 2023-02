Die Kosten sind explodiert: Defizit bei der Wasserversorgung steigt in Petershausen stark an

Von: Petra Schafflik

Nahe der aktuellen Wasserversorgung wird gerade der neue Trinkwasserbrunnen für Petershausen gebohrt. © ps

Defizit bei der Wasserversorgung steigt in Petershausen von 74 000 Euro auf 397 000 Euro

Petershausen – Als die Wasser- und Abwassertarife der Eigenbetriebe Petershausen (EGP) als örtlichem Versorger 2021 neu kalkuliert wurden, war die Welt noch eine andere. Explodierende Energiepreise, massive Inflation, in der Folge steigende Personalkosten und höhere Kreditzinsen waren nicht absehbar. Doch genau diese Faktoren führen dazu, dass der EGP jetzt zum zweiten Mal in Folge einen Wirtschaftsplan vorlegt, der für beide Geschäftsbereiche mit einem Minus abschließt.

Großes Defizit bei Petershauser Wasserversorgung: Gestiegene Kosten sind Schuld

Bei der Wasserversorgung lag das Defizit 2022 noch bei 74 000 Euro, für heuer rechnet Werkleiter Alexander Wiringer mit einem Minus von 397 000 Euro. Ähnlich im Bereich Abwasser: Dort belieft sich das Minus im Vorjahr auf 240 000 Euro, heuer beträgt der Fehlbetrag 286 000 Euro. Eine Entwicklung, die allein den unerwartet gestiegenen Kosten geschuldet ist.

Gebühren müssen vorab neu kalkuliert werden

Die Gemeinderäte im Petershauser Werkausschuss billigten deshalb das Zahlenwerk. Allerdings will Werkleiter Wiringer dem Gemeinderat vorschlagen, noch heuer eine neue Kalkulation zu starten und die Gebühren bereits 2024 erneut anzupassen.

Denn Wasser- und Abwassersparte müssen per Gesetz kostendeckend arbeiten. „Alles, was wir an Minus aufbauen, muss später über die Gebühren ausgeglichen werden.“ Das heißt: Wird wie üblich nach vier Jahren, also erst 2025 neu kalkuliert, müsste der Tarifsprung ab 2026 dann nur umso deutlicher ausfallen, da eine Kehrtwende bei den Kosten nicht absehbar ist.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan bildet nun ausschließlich Maßnahmen ab, die von Werkausschuss und Gemeinderat längst beschlossen, oft schon seit Jahren geplant sind. In der Wasserversorgung legt der Werkleiter einen gleichbleibenden Wasserverbrauch zu Grunde, die Einnahmen daraus bleiben damit stabil bei rund 600 000 Euro.

Ausgaben werden weiter steigen - Photovoltaikanlage verspricht Entlastung

Nur in eine Richtung, nämlich nach oben, entwickeln sich dagegen die Ausgaben. Die Personalkosten steigen aufgrund tariflicher Vorgaben. Bei den Stromkosten wurde ein Sicherheitsaufschlag von 80 Prozent einberechnet. Eine Entlastung ist hier absehbar, wenn die kürzlich beschlossene Photovoltaikanlage auf und um das Wasserwerk installiert ist. In den Unterhalt des Wasserleitungsnetzes fließen 320 000 Euro, größter Posten ist die Trinkwasserleitung in der Kirchstraße, die heuer mit 265 000 Euro und im kommenden Jahr mit weiteren 160 000 Euro zu Buche schlägt.

Im Vermögensplan, der die Investitionen abbildet, ist fürs Leitungsnetz ein Budget von 275 000 Euro eingeplant, in Anlagen fließen 1,7 Millionen Euro, größter Posten ist hier der neue Trinkwasserbrunnen. Ganz ähnlich die Entwicklung bei der Abwasserentsorgung.

Weitere, notwendige Ausgaben

Stabilen Einnahmen von 817 000 Euro stehen steigenden Aufwendungen gegenüber. Für die Erneuerung von Kanälen sind 1,1 Millionen Euro geplant, größte Einzelmaßnahme ist der Regenwasserkanal in der Kirchstraße (430 000 Euro). Auch in die Betriebstechnik fließen 530 000 Euro, allein 220 000 Euro kostet die beschlossene Notstromversorgung von Kläranlage und Pumpwerken, für 160 000 Euro werden Solarmodule auf noch freien Dächern montiert.

In beiden Wirtschaftsbereichen werden 2023 Kredite aufgenommen, die sich insgesamt auf 3,75 Millionen Euro belaufen.