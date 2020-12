Die langersehnte Eröffnung

Es war ein langer Weg. Doch jetzt ist er endlich eröffnet, der neue Edeka-Markt in Petershausen.

Petershausen – Frisches Obst und Gemüse auf 200 Quadratmetern, mehr als 700 Biowaren, meterlange Kühlregale mit Milchprodukten und Käsespezialitäten, Fleisch- und Wurst aus der Frischetheke, dazu 400 Weinsorten plus eine breite Palette günstiger Produkte auf Discounter-Preisniveau: Dieses Angebot des neuen Edeka-Supermarkts hat die Petershausener offenbar neugierig gemacht.

Schon am Vormittag des Eröffnungstags war kein freier Parkplatz mehr zu bekommen, entsprechend viele Kunden erkundeten das Geschäft. Dabei kommt Edeka nicht neu nach Petershausen, sondern ist mit seinem Lebensmittelmarkt nach 30 Jahren vom alten Standort an der Münchner Straße in den großzügigen Neubau am westlichen Ortsrand umgezogen. Von vorher 900 Quadratmetern Verkaufsfläche auf nun 1700 Quadratmeter mit großem Parkplatz. Damit fühlt sich der Lebensmittelhändler „Klasse aufgestellt“, wie Geschäftsführer Lothar Odenbach beim Eröffnungsrundgang betonte.

Im neuen Markt arbeitet das bewährte Team, zehn Arbeitsplätze sind zusätzlich entstanden, gemeinsam mit nun 31 Mitarbeitern organisiert die neue Marktleiterin Magdalena Riedel die Abläufe. Der Markt präsentiert sich als modernes Gebäude, liegt eingegraben in den Hang und fügt sich mit einem begrünten Dach in die Landschaft.

Auch das Energiemanagement ist zukunftsweisend, wie Bauherr Georg Schneider erläuterte. So wird mit der Abwärme der Kühlgeräte die Betonbodenwanne beheizt, was ähnlich einer Fußbodenheizung funktioniert. „So erzielen wir einen sehr geringen Gasverbrauch.“

Edeka spendet an Dachauer Tafel Zur Eröffnung des neuen Edeka-Markts übergab Lothar Odenbach, Geschäftsführer von Edeka-Südbayern, mehrere Paletten mit haltbaren Lebensmitteln an die Dachauer Tafel. Die Spende enthielt Gewürzgurken, Backmischungen, Honig, Zahnpasta oder Duschgel, also Produkte, die selten an die Tafel abgegeben werden. Aus der Spende kann jeder der 1500 Tafel-Kunden ein Paket im Wert von 20 Euro erhalten. „In diesem von Corona geprägten Ausnahmejahr wollen wir die Grundversorgung bedürftiger Menschen auf diese Weise absichern helfen“, betonte Odenbach. Darüber hinaus unterstützt die Edeka-Stiftung die Dachauer Tafel mit 5000 Euro, die für ein Transportfahrzeug bestimmt sind. Diese Hilfe „können wir wirklich gut gebrauchen“, betonte die Leiterin der Dachauer Tafel, Edda Drittenpreis. Vom Umfang der Warenspende war die Tafel-Chefin allerdings geradezu überwältigt. Die Art der Produkte war besprochen, aber mit so großen Mengen hatte sie nicht gerechnet. ps

Gebaut wurde der Flachbau in nicht einmal einem Jahr, doch die Vorlaufzeit des Projekts war langwierig. „Von Bodenbrütern bis zum Baurecht“ sei dem Vorhaben immer wieder etwas in die Quere gekommen, sechseinhalb Jahre sind seit den ersten Überlegungen vergangen, sagte Bürgermeister Marcel Fath (FW).

Auch politisch und bei den Bürgern war das Projekt nicht unumstritten. Wo Befürworter sich von einem attraktiven großzügigen Markt eine bessere Nahversorgung im Ort erhofften, sorgten sich Gegner um die Zukunft des lebendigen Dorfkerns, die mit dem Wegzug von Edeka aus der Ortsmitte in Gefahr geraten könnte.

Tatsächlich sei der nun aufgegebene Standort vor 30 Jahren „ein großer, moderner Markt gewesen“, erinnert sich Edeka-Südbayern Geschäftsführer Odenbach. Doch die Ansprüche der Kunden hätten sich geändert.

Dem will Edeka mit dem Neubau gerecht werden mit einem deutlich tieferen Sortiment, mit qualitativ hochwertiger Ware und einem Angebot, das sich im Bereich Bio, regionale wie auch fair gehandelte Lebensmittel nach den Wünschen der Kunden weiterentwickelt.

Der Rathauschef ist froh, dass der moderne Markt die Nahversorgung Bürger langfristig sichert. Und hofft, dass sich im Spannungsfeld zwischen den Discountern am anderen Ende des Dorfs und den kleinen Läden dazwischen im Ortskern eine lebendige Geschäftstätigkeit entwickelt.