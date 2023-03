CSU Petershausen: Die nächste Generation übernimmt

Von: Petra Schafflik

Der neue Ortsvorstand mit Beiräten: Klaus Hamann, Maximilian Weßner, Katja Keferstein, Michael Christoph, Michael Sänger, Johannes Stadler, Gerhard Weber, Anna Huber, Josef Gerer und Hildegard Weßner (v.l.). Altersdurchschnitt im Ortsverband liegt bei 63 Jahren © ps

An der Spitze der CSU Petershausen ist ein Generationswechsel vollzogen worden: Der 29 Jahre alte Michael Sänger ist der neue Vorsitzende.

Petershausen – Generationswechsel vollendet: Es sind durchweg junge Gesichter, die den neu gewählten CSU-Ortsverband Petershausen prägen. Nachdem Hilde Weßner nach zehn Jahren an der Spitze zur Vorstandswahl nicht mehr antrat, übernimmt der 29-jährige Michael Sänger als neuer Ortsvorsitzender. Die 20 wahlberichtigten Mitglieder, die sich zur Jahresversammlung in der Sportgaststätte eingefunden hatten, wählten ihn einstimmig ins Amt.

Sänger, der bei der Kommunalwahl 2020 auf der CSU-Liste für den Gemeinderat kandidiert hatte, ist in seiner Freizeit im Sportverein aktiv. Für Petershausen, wo er geboren und aufgewachsen ist, will er „Engagement bieten“. Der gelernte Bürokaufmann absolviert gerade ein Sportstudium, bei der CSU ist er „tatsächlich erst seit ein paar Tagen Mitglied“, wie er im Gespräch mit der Heimatzeitung berichtet. Im Amt des CSU-Ortsvorsitzenden – „eine Riesenehre“ – möchte Sänger „etwas erreichen für Petershausen, mich einbringen für die Gemeinschaft“.

Konkrete Themen stehen noch nicht auf seiner Agenda. Vielmehr wolle er vor allem ein Ohr haben für Sorgen und Anliegen der Bürger. „Um alle Themen, die an mich herangetragen werden, möchte ich mich kümmern.“

Stellvertreter bleiben Johannes Stadler und Michael Christoph, die Kasse führt weiterhin Katja Keferstein, Anna Huber übernimmt als Schriftführerin von Kerstin Götz. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Unterstützt wird der junge Vorstand von einem Beirat mit den erfahrenen Gemeinderäten Günter Fuchs, Hildegard Weßner, Gerhard Weber und Josef Gerer.

Vor der Vorstandswahl stellte sich der Dachauer Stadtrat Christian Hartmann als CSU-Listenkandidat für die kommende Landtagswahl vor. Danach legte die scheidende Vorsitzende Weßner ihren Tätigkeitsbericht vor.

Aktuell zählt die Petershausener CSU 75 Mitglieder, der Altersdurchschnitt liegt bei gut 63 Jahren, „wir holen aber jetzt mit neuen, jungen Mitgliedern auf“, sagte die scheidende Vorsitzende. Leider fehlten Frauen in der Partei, „doch ihnen steht Tür und Tor offen, ich bin kein Fan einer Quote“.

Die traditionellen Stammische der CSU Petershausen sind nach der Pandemie nicht mehr aufgenommen worden. „Es gab zu wenig Resonanz“, sagte Weßner. Der neue Vorstand müsse hier ein Konzept überlegen, „wie und wo wir die Bürger abholen können“.

Auf dem Kirchweihmarkt im Herbst fragte der Ortsverband die Stimmung der Petershausener ab. Das Ergebnis nannte Weßner „ernüchternd“. Vor allem an Ministerpräsident Markus Söder habe es massive Kritik gegeben mit dem Tenor: „Wir brauchen keinen, der nur von Social-Media-Posts runtergrinst.“ Alle Bürgerstatements habe sie „ungeschönt weitergeleitet“. Für Hildegard Weßner ist der Weg klar: Um bei den Bürgern zu punkten, „brauchen wir eine CSU, die wichtige Themen anpackt, klares Profil zeigt.“

Von der jungen Generation erwartet sie „frischen Wind und neue Ideen“. Der Beirat unterstütze auf Abruf mit Rat und Tat. „Ansonsten mischen wir uns aber nicht ein.“

Die Verdienste der scheidenden Vorsitzenden würdigte der CSU-Ortsverband in gereimter Form. Den Text trug in Vertretung von Günter Fuchs, der beruflich verhindert war, dessen Frau Melanie vor. „Zehn Jahre warst du an der Front, hast viel gemeistert, sehr gekonnt“, heißt es da. Fazit des Gedichts: Hilde Weßner hat in ihrer Amtszeit viel erreicht, den Ortsverband als aktive politische Gruppierung gestaltet. Auch die jetzt gelungene Übergabe an eine nachrückende Generation zählt sicher zu diesen Erfolgen.