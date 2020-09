Die neue Rektorin der Grundschule

Die neue Schulleiterin Alexandra Wolff freut sich auf ihre neue Herausforderung in Petershausen.

Petershausen – Auch wenige Tage vor Schulbeginn eilen noch Handwerker durchs Schulhaus. Der neue Anbau ist bezugsbereit, aber letzte Arbeiten müssen noch fertig werden, bevor am Dienstag die Schüler aus den Ferien zurückkehren. Gleichzeitig werkeln Lehrerinnen in den Räumen, denn mit dem neuen Schuljahr ziehen Klassen intern um, also heißt es umräumen und vorbereiten. Ein unruhiger Start, möchte man meinen, doch Alexandra Wolff, die als neue Rektorin jetzt die Grundschule mit 248 Mädchen und Buben in elf Klassen leitet, freut sich über die neue Herausforderung und die spannende Aufgabe.

Denn an der Petershauser Grundschule startet bekanntlich im neuen Schuljahr der lange geplante Ganztagszug. Eine Unterrichtsform, mit der Alexandra Wolff schon Erfahrung sammeln konnte.

Bevor sie zuletzt die Grundschule Weichs leitete, war sie als Konrektorin an der Eduard-Spranger-Grundschule in München tätig, wo es bereits Ganztagsklassen gibt. Und in Petershausen, wo eigens ein neuer Gebäudetrakt die notwendigen Räume für den Ganztag schafft, entstehe „ein guter Lern- und Lebensraum“. Zudem stehe mit der bereits vereinbarten Kooperation mit dem Zweckverband Jugendarbeit ein schlüssiges Konzept „alles aus einem Guss, was wir nun mit Leben füllen können.“ Nach und nach will Wolff aus der Praxis heraus den vorab konzipierten Plan stets weiterentwickeln und anpassen.

Erfreut ist die neue Rektorin, „dass der Gemeinde ihre Schule viel Wert ist“. Das spiegelt sich auch in der bereits geplanten Sanierung des Altbau-Trakts wider. Gerade auch im digitalen Bereich gibt es dort Nachholbedarf, zeitgemäß sind nicht mehr Overhead-Projektoren, sondern PC, Laptop, Beamer und Dokumentenkamera in jedem Klassenzimmer. Ziel sei, dass Erweiterungs-Trakt und Altbau von der technischen Ausstattung her gleichwertig seien, so Wolff. Das bedeutet zwar für die kommenden Monate immer wieder Bauarbeiten im Haus. „Aber in zwei Jahren schaut es anders aus“, ist Wolff zuversichtlich.

Digitale Infrastruktur ist wichtig. „Aber Corona hat auch gezeigt, dass Digitalisierung nicht alles ist, dass Schule so viel mehr ist“, betont Wolff. Video-Konferenzen oder Telefonate ersetzten eben nicht die persönliche Begegnung von Schülern und Lehrern.

Umso mehr freut sich Wolff mit dem Lehrerteam, dass ab morgen wieder alle Kinder in die Schule kommen können. Auch wenn Einschränkungen bleiben. „Es wird kein Regelunterricht, wie wir es kennen“, betont die Rektorin.

So wird es in Petershausen keine Begrüßungsfeier für die Erstklässler geben. Auch wenn die Grundschüler von der Maskenpflicht im Unterricht ausgenommen sind, wird auch der Schulalltag ein wenig anders aussehen als gewohnt. Damit nicht alle Kinder gleichzeitig auf dem Schulhof tollen, gibt es weiterhin zwei Pausenzeiten. Bevor der wieder erlaubte Sport im Klassenverband tatsächlich stattfinden kann, muss noch geprüft werden, ob die Halle eine ausreichende Durchlüftung zwischen den Stunden zulässt. Auch der Musikunterricht erfordert Planung und Vorsicht, „singen bleibt schwierig“.

Um gut vorbereitet zu sein, können alle Mitarbeiter der Schule Anfang der zweiten Schulwoche einen Corona-Test durchführen lassen, das ist bereits organisiert. Und sollte bei steigenden Infektionszahlen wieder ein Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht notwendig werden, wie es das Kultusministerium als Stufe drei im Corona-Konzept vorgibt, sieht Wolff die Schule und das Lehrerteam gerüstet mit den bisherigen Erfahrungen. „Wir springen dann zurück, die Strukturen sind da.“

Angesichts dieser aktuellen Herausforderungen stehen langfristige Themen oder Projekte aktuell für die neue Schulleiterin nicht im Fokus. Vorrangiges Ziel sei ein möglichst normales Schuljahr. „Wir sind zufrieden, wenn wir jeden Tag wieder hier sein können.“ Dazu ist es der neuen Rektorin wichtig, dass sich Kinder, Lehrer und Eltern in der Schule wohlfühlen. Und was inhaltliche Projekte oder Aktivitäten angeht, will Wolff alle an der Schule tätigen Sozialpädagogen und Lehrerinnen ermuntern, ihre persönlichen Talente einzubringen. So, das zeige ihre bisherige Erfahrung, „lassen sich manche Schätze finden“.