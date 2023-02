Die pure Lust am Lesen

Von: Petra Schafflik

„Stammkunden“: Einmal im Monat kommt die Klasse 2b der Grundschule mit Lehrerin Anja Neubert in die Gemeindebücherei Petershausen. Angebot ist sehr breit gefächert © ps

Kinder früh fürs Lesen begeistern: Das ist das Ziel einer Kooperation von Schule und Bücherei Petershausen. Und tatsächlich: Viele Kinder werden zu echten Leseratten.

Petershausen – Auch in einer Welt, die immer digitaler wird, gilt: Lesen ist die entscheidende Grundkompetenz, um sich Wissen anzueignen und sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Und weil Kinder lieber lesen, wenn es Spaß macht, engagiert sich die Gemeindebücherei Petershausen stark in der Leseförderung.

„Wir bieten eine breite Palette an Lesestoff für junge Leser“, erklärt Leiterin Carola Stührk. Und weil es Stührk am Herzen liegt, Mädchen und Buben fürs Lesen zu begeistern, gibt es auch eine Zusammenarbeit mit der Grundschule.

Alle vier Wochen am Donnerstag ist es beispielsweise für die Klasse 2b soweit: Kurz nach 10 Uhr betreten die Mädchen und Buben mit Lehrerin Anja Neubert die Gemeindebücherei. Routiniert reihen sie sich ein, um ausgelesene Bücher zurückzugeben. Dann geht es sofort zielstrebig an die vielfältig bestückten Regale. „Ich mag die Geschichten vom Baumhaus, da gibt es eine ganze Serie“, erzählt ein Bub.

Sobald ihre Erstklässler – meist ab Januar – ein wenig lesen können, steht der erste Besuch in der Gemeindebücherei an, berichtet Lehrerin Neubert. Das Ziel: „Die Lesefreude der Kinder zu wecken und sie für Bücher zu interessieren.“ Zum Start biete Stührk „eine wunderbare Einführung, das ist der Anfang“. Wichtig sei auch ein Angebot, das allen Interessen gerecht werde.

Sachbücher, spannende Abenteuergeschichten aber auch Comics stehen in den Regalen. „Manche lesen schon gut und leihen dicke Schmöker aus“, hat die Lehrerin beobachtet. Wer noch langsamer liest, findet Werke mit mehr Bildern und kurzen Textpassagen. Für jeden ist etwas dabei. Der monatliche Ausflug zur Bücherei zeigt Wirkung: „Die Kinder sprechen in der Schule über die Bücher, die sie gut finden. Andere warten dann schon, sich das Buch auszuleihen“, berichtet Anja Neubert.

Beim Leseförderprogramm Antolin, bei dem sich die Kinder über Quizfragen zu ihrer Lektüre Punkte erlesen können, ist die Klasse angemeldet. Der Schulförderverein Sonne finanziert die Teilnahme.

Wenn bestimmte Bücher gefragt sind, schafft Büchereileiterin Stührk sie an. Seit die Kinder einen Textausschnitt im Lesebuch so witzig fanden, steht das betreffende Buch im Regal. Und nach den Autorenlesungen in der Schule werden die vorgestellten Bücher angeschafft.

Für diejenigen, die nicht von Haus aus Leseratten sind, wirke die Begeisterung ihrer Mitschüler motivierend, so der Eindruck von Stührk. „Die Gruppe ist ein wichtiger Faktor.“ Deshalb würde sich Büchereileiterin Stührk freuen, wenn das Angebot noch stärker genutzt würde. „Wir sind jederzeit bereit, Sonderöffnungszeiten an die Bedürfnisse interessierter Klassen anzupassen.“ Denn Mädchen und Buben fürs Lesen zu begeistern, das liegt dem gesamten Büchereiteam am Herzen.