„Die Rosensiedlung beschäftigt uns sehr“

Von: Petra Schafflik

Bürgermeister Marcel Fath zeigt den Plan für die Energiezentrale der künftigen Rosensiedlungen. Foto: Schafflik © Schafflik

Petershausen – Auch dieses zu Ende gehende Jahr hat die Gemeinden wieder vor besondere Herausforderungen gestellt. Welche Entwicklung Petershausen in dieser Zeit genommen hat, welche Projekte für 2023 auf der Agenda stehen werden, darüber sprach die Heimatzeitung jetzt zum Jahreswechsel mit Bürgermeister Marcel Fath (FW).

Wie würden Sie das zurückliegende Jahr in einem Satz zusammenfassen?

Marcel Fath: Blackout abgewendet! Das bezieht sich nicht nur auf das unheimlich hochgepeitschte Energiedilemma, in dem wir tatsächlich stecken, sondern auch auf die teils immensen Krankentage im Team, bei Betrieben und in der Kinderbetreuung, das war außergewöhnlich. Ein Wunder, dass wir unsere Projekte trotzdem gut geschafft haben.

Was hat Sie 2022 besonders stolz gemacht?

Ganz klar: Wie Gemeinderat und Verwaltung konsequent bei allen Projekten das Thema Energiesparen umgesetzt haben. Das war nicht immer einfach. Zum Beispiel die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik war viel Arbeit. Ohne es geahnt zu haben, sind wir jetzt gut dabei. Das war Glück, aber auch ein Lohn für unsere Anstrengungen.

Welche Vorsätze haben Sie für die Gemeinde?

Mein Anliegen ist, dass wir unseren Feuerwehr-Neubau und den neuen Kindergarten gut in Betrieb bekommen. Das hängt an vielen Kleinigkeiten und es geht nicht nur darum, die Gebäude fertig zu bekommen. Das sind die wichtigsten Meilensteine. Noch dramatischer wird die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, denn der Neubau ist aktuell total zum Erliegen gekommen. Wir haben den Wohnungsbau in Petershausen erfolgreich angeschoben, mit Innenverdichtung und neuen Baugebieten sind über 260 Wohneinheiten in drei Jahren entstanden, locker 70 kommen in den nächsten Monaten dazu, trotzdem reicht es nicht. Große Sorgen mache ich mir ob der Mietpreisentwicklung. Das wird uns beschäftigen, doch eine Lösung habe ich nicht.

Gibt es ein Vorhaben, auf dass sich die Bürger im kommenden Jahr freuen können?

Ja, und zwar schon am 11. Februar. Da bahnt sich ein Fasching an, wie wir ihn lange nicht oder sogar noch nie erlebt haben in Petershausen. Das Faschingskomitee hat die Veranstaltung ja erstmals auf den Samstag vor dem Faschingswochenende gelegt, die Zahl der Anmeldungen ist unglaublich. Das ist mal ein schöner Auftakt.

Ein fröhlicher Start. Aber es gibt sicher Herausforderungen, die Petershausen 2023 bewältigen muss?

Die Rosensiedlung beschäftigt uns gerade sehr, davon sieht man von außen gar nichts. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Tatsächlich werden wir 2023 ausschließlich Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan und Erschließungsplanung hinbekommen. Gebaut wird sicher nicht vor 2025, denn das anspruchsvolle Energie-sowie das Schwammstadt-Konzept sind hochkomplex und erfordern eine akribische Planung. Über allem schwebt zwar die Unsicherheit des Markts, doch der Bedarf an Wohnungen ist unglaublich. Wir als Gemeinde werden unser Baurecht in der Rosensiedlung dem Markt zur Verfügung stellen, in welcher Form genau, dazu wird die Verwaltung dem Gemeinderat Vorschläge machen.

Gibt es Themen abseits von Bauprojekten?

Natürlich das Thema Energie – hier konkret Photovoltaik und Windkraft – bleibt eine der wichtigen Aufgaben. Die Machbarkeitsstudien dazu werden demnächst präsentiert. Dann werden wir Standorte suchen, Projekte anschieben oder zum Abschluss bringen. Wir versuchen auch, uns über Gemeindegrenzen hinweg zusammenzuschalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Feld. Je mehr Energie wir hier vor Ort erzeugen, desto weniger fragwürdiges Gas müssen wir beziehen. Da freut es mich, dass sich unser Gemeinderat in diesen wichtigen Fragen bisher immer sehr einig gezeigt hat.

Was wünschen Sie sich für 2023?

Mein Wunsch wäre, dass uns die Gesetzgeber in München und Berlin nicht immer noch höhere Lasten aufbürden. Nur ein Beispiel: Bei Dachau Agil wird jetzt gefordert, dass ein paritätischer Anteil an Jugendlichen und Frauen in den Gremien des Vereins Mitglied sind, als Voraussetzung für Fördermittel. Alles war in trockenen Tüchern, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Ich weiß nicht, wie realitätsfern die in Brüssel sind. Insgesamt wünsche ich mir, dass unsere Parlamentarier und Ministerialverantwortlichen wieder mehr Bodenkontakt gewinnen, denn die schweben irgendwo, entkoppelt von der Realität vor Ort. Und austragen müssen es die Gemeinden. Das Dumme ist: Radikale Gruppen finden einen gewissen Widerhall auch, weil die Leute spüren, dass ein bisschen Wahrheit dran ist, dass sich unser Staatswesen ein Stück weit entkoppelt hat von der Wirklichkeit.

Interview: Petra Schafflik