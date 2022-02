Die Rosensiedlung könnte der Anfang sein

Von: Petra Schafflik

Innovative Wärme- und Stromversorgung: Für die an dieser Stelle geplante Rosensiedlung steht eine Entscheidung an. ps © Petra Schafflik

Petershausen – Die geplante Rosensiedlung in Petershausen, in der künftig einmal 550 Menschen in fußläufiger Entfernung zum Bahnhof leben werden, soll nicht nur Wohnraum schaffen, sondern auch aktuellen Herausforderungen wie dem Klimawandel gerecht werden.

Der Gemeinderat hatte deshalb voriges Jahr schon eine Studie in Auftrag gegeben, zur ökologisch zeitgemäßen Energieversorgung des neuen Wohnviertels.

Doch das von Professor Markus Brautsch vom Institut für Energietechnik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden erarbeitete Konzept, das im Gemeinderat auch vorgestellt wurde, lässt sich praktisch nicht umsetzen. Denn die geplante gemeinsame Nutzung des dezentral auf allen Dächern erzeugten Stroms wird von den Bayernwerken als Netzbetreiber schlicht abgelehnt. Darüber informierte Bürgermeister Marcel Fath (FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Doch die an der Rosensiedlung beteiligten Eigentümer – Privatleute wie Gemeinde – halten am Ziel einer innovativen Wärmeversorgung fest. Ein alternatives Konzept präsentierte deshalb jetzt Christian Roßkopf von GP Joule. Das im Bereich erneuerbare Energien tätige Unternehmen konzipiert in Petershausen aktuell bereits den geplanten Solarpark Lindach.

Für die Rosensiedlung schlägt Roßkopf ein Nahwärmenetz vor, gespeist von einer zentralen Luftwärmepumpe plus großzügig bemessenem Wärmespeicher. Für die Spitzenlast würde ein Gaskessel bereitgehalten.

Der elektrische Strom für die zentrale Groß-Wärmepumpe soll je zur Hälfte aus dem Stromnetz und von einer Photovoltaik-Freiflächenanlage kommen, die natürlich außerhalb des Wohngebiets liegen muss. Der geplante Solarpark in Lindach wäre eine Option, liegt aber mit etwa zwei Kilometer Entfernung recht weit weg von der Rosensiedlung.

Über andere geeignete Flächen wurde in nicht-öffentlicher Sitzung beraten. „Wir untersuchen näher gelegene Flächen in ausreichender Größe, darunter auch Grundstücke der Gemeinde“, bestätigt der Bürgermeister auf Nachfrage der Heimatzeitung. Die per Solarpark auf 30 Jahre gesicherte, eigene Stromerzeugung gewährleiste den künftigen Bewohnern „attraktive und langfristig stabile Wärmekosten“, betonte Experte Roßkopf.

Für die Organisation des Nahwärmenetzes würde eine Betreibergesellschaft gegründet, die der Bürgermeister gerne mehrheitlich in Gemeindehand sähe, die Fachkompetenz wiederum würde JP Joule einbringen. Das Unternehmen, so Roßkopf, betreibt aktuell an die 30 Wärmenetze in verschiedenen Kommunen.

In Petershausen könnte das Nahwärmenetz Rosensiedlung erst der Anfang sein und der Kern einer Wärmeversorgung für den Ort, überlegt der Rathauschef. „Wir könnten den Grundstein legen für eine Wärmeversorgung der Gemeinde.“

Das neue Konzept muss noch verfeinert, die Gründung einer Betreibergesellschaft vorbereitet, eine geeignete Photovoltaik-Fläche gefunden, frühzeitig die Planung des Wärmenetzes vergeben werden. All diese Vorbereitungen soll die Verwaltung nun angehen, das entschied der Gemeinderat einstimmig. Verbindliche Beschlüsse zum künftigen Wärmekonzept der Rosensiedlung wird der Gemeinderat dann voraussichtlich nach der Sommerpause fassen.