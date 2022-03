„Diese Hilfsbereitschaft ist der Wahnsinn“

Von: Petra Schafflik

Teilen

Der Strom der Petershauser, die Hilfsgüter abgeben wollten, riss am Donnerstagnachmittag nicht ab. © ps

Die Petershauser folgten in Scharen dem Spendenaufruf. Initiator der Spendenaktion Stefan Kaspar kämpft mit den Tränen.

Petershausen – Die Not der Menschen in der Ukraine hat auch in Petershausen eine Welle der Hilfsbereitschaft entfacht. Dort gab es kurzfristig einen Spendenaufruf, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde war die Kleiderkammer des Asylhelferkreises am Donnerstagnachmittag geöffnet, das rührige Helferkreis-Team mit Susanne Streibl kümmerte sich um die Annahme der Sachspenden.

Und: Die Petershauser kamen in Scharen, fuhren im SUV vor oder kamen mit dem Fahrrad, brachten einen einzelnen Verbandskasten oder Umzugskisten voller Kinderwindeln, lieferten Schlaf- und Rucksäcke ab oder packten einen Kofferraum voller Decken und Iso-Matten aus.

Stefan Kaspar, auf dessen Initiative hin die Aktion zu- stande kam, kämpfte mit den Tränen. „Diese Hilfsbereitschaft ist der Wahnsinn.“ Seine Frau stammt aus der Ukraine, erzählt der Petershauser Familienvater, viele ihrer Angehörigen leben dort, „die Ukraine ist meine zweite Heimat“. Als aus seinem Umfeld Fragen kamen, ob und wie man helfen könne, „habe ich kurzerhand Bürgermeister Fath angeschrieben“. So wurde in einer Gemeinschaftsaktion die Spendensammlung auf die Beine gestellt, alle Hilfsgüter werden von der Münchner Ukrainischen Griechisch-Katholischen in die Ukraine transportiert.

Die Petershauser hatten auf so einen Aufruf offenbar nur gewartet, Stefan Kaspar ist ergriffen. „Dieses Zeichen der Solidarität ist stark.“ Als eine der ersten brachte Marina Olejak nagelneue Decken und Bettwäsche, die sie für Gäste bereithält, die Söhne Moritz und Vitus trugen Rucksäcke herbei. Ein Kind im Kindergarten habe Familie in der Ukraine. „Wir wollten helfen und haben ein paar Kartons gepackt.“

Erst einmal losgefahren zum Einkaufen ist Renate Ostermair, die jetzt kistenweise haltbare Lebensmittel und Windeln abgibt. „Ich habe mir überlegt, was könnte man brauchen.“ Auch Firmen sind unter den Unterstützern. Die Götz-Apotheke spendet Medikamente und Verbandsmaterial, vom Hofladen der Familie bringt Bernhard Schönberger Nudeln und aus einem Kastenwagen hievt Karin Liebetrau von der Röhrmooser Firma Eichstädter Dutzende Kartons mit Mundschutz, medizinischen Handschuhen und Desinfektionsmittel.

Ein paar enttäuschte Gesichter gab es, weil entgegen dem Aufruf keine Kinderkleidung mehr angenommen werden konnte. Dies war kurzfristig von der Münchner Kirchengemeinde signalisiert worden.

Am Abend stand das Helferteam inmitten einer riesigen Menge an Hilfsgütern. Den Transport nach München wird die Feuerwehr übernehmen, schon am Nachmittag brachte Kommandant Stefan Schneider Euro-Paletten und Folie, am Abend organisierte der Bürgermeister noch Kartons. Die Helfer wollten am Freitag die Spenden „sortieren und ordentlich beschriften, alles auf Paletten schlichten“, so Susanne Streibl. Eine Frauengruppe habe spontan Hilfe zugesagt, der Bauhof unterstützte. Die Feuerwehr stehe bereit, betont Kommandant Schneider. Der Transport nach München soll „just in time“ für den nächsten Hilfskonvoi erfolgen.

Zusätzlich zu den Waren, so Fath, wurde „eine noch nicht gezählte, größere Geldsumme gespendet, die direkt auf eins der sicheren Spendenkonten für die Ukraine Hilfe überwiesen wird“.