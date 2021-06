Doch kein Public Viewing in der großen Halle

Ernüchterung beim SV Petershausen nach Absage von Polizei und Landratsamt

von Petra Schafflik schließen

Petershausen – Schlechte Nachrichten für Petershausener Fußballfans: Das für kommenden Samstag geplante Public Viewing beim Sportverein Petershausen ist wieder abgesagt. „Die Veranstaltung geht gesetzlich nicht“, erklärt Vorsitzender Hubert Doetsch, der einen entsprechenden Anruf aus dem Rathaus erhalten hat.

„Fußball darf nur im Biergarten laufen, und nur dann, wenn Essen und Trinken im Vordergrund steht“, hat Doetsch erfahren. Polizei und Landratsamt waren auf die geplante Veranstaltung aufmerksam geworden und hatten die Gemeinde informiert.

SV-Chef Doetsch ist sauer: „Die ganze Arbeit umsonst, diese Regelung ist doch ein Witz.“ Natürlich wird sich der Sportverein an das Verbot halten, „wir können da nichts ändern“.

Geplant war, dass in der Stockschützenhalle am Samstag das Spiel Deutschland gegen Portugal auf einer Großbildleinwand läuft, die Zuschauer die Übertragung auf festen Sitzplätzen verfolgen. „Da wären maximal 100 Leute gekommen, da gäbe es null Ansteckungsrisiko.“

Verstehen kann Doetsch das Verbot nicht. Denn die Stockschützenhalle gilt mit rundherum offenen Seitenwänden als „outdoor“. Und im Freien sind laut aktueller Corona-Regelung kulturelle Veranstaltungen bis zu 500 Personen zulässig, andere öffentliche und private Veranstaltungen aus besonderem Anlass mit 100 Personen. So steht es auch auf der Internetseite des Landratsamts. „Deshalb war für uns klar, dass wir das machen dürfen, und wir haben nicht explizit angefragt.“

Tatsächlich aber, das erläutert Sina Török, Sprecherin des Landratsamts, auf Anfrage der Heimatzeitung, passt das geplante Public-Viewing beim SV Petershausen in keine der erlaubten Kategorien. Als öffentlich gelten nur Veranstaltungen der Gemeinden oder des Landratsamts, zu privaten Feiern mit besonderem Anlass zählten „Hochzeiten oder Geburtstage, aber Fußballschauen ist kein besonderer Anlass.“

Auch als Kulturveranstaltung kann Public Viewing nicht durchgehen, „denn da kochen die Gemüter schon eher mal über als bei einer Theateraufführung“. Nicht zuletzt verweist Török auf eine entsprechende Mitteilung des bayerischen Gesundheitsministeriums. Danach können Fußballspiele in der Gastronomie gezeigt werden, aber nur „im Rahmen des gewöhnlichen Gastronomiebetriebs“.

In Petershausen kann Sportgaststätten-Wirtin Miriam Krynicky jetzt aber nicht einfach die Halle zur Freischankfläche ihres Lokals erklären, um das Public Viewing zu ermöglich. „Denn sie hat ja für die Stockschützenhalle keine Schankerlaubnis“, sagt SV-Vorsitzender Doetsch.

Für den Sportverein bleibt nur die Absage. Hubert Doetsch klingt resigniert: „Wenn ich nochmal eine Veranstaltung mache, werde ich mir das konkret vom Landratsamt genehmigen lassen.“

Public Viewing findet in Petershausen nun in kleinstem Rahmen statt: Im Biergarten der Sportgaststätte will Wirtin Miriam einen Fernseher aufstellen. Und auch im Pils-Pub Easy werden die EM-Spiele gezeigt.