Durstiger Dieb

Erst trank er einen nicht bezahlten Smoothie aus und stellte die leere Flasche zurück ins Regal, und dann versuchte ein Ladendieb den nächsten Dreh.

Petershausen - Ein 50-jähriger aus Petershausen ist im Kaufland-Lebensmittelmarkt in Pfaffenhofen an der Ilm vom Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er einen Smoothie austrank und den leeren Becher wieder ins Regal zurückstellte. Anschließend nahm er zwei Akku-Batterien aus dem Regal und steckte diese in die Verpackung eines ebenfalls aus einem Regal entnommenen Spielzeugs. An der Kasse bezahlte er dann nur das Spielzeug. Viel weiter kam der durstige Dieb nicht, der Ladendetektiv hielt ihn noch an der Kasse auf. Das Getränk und die Batterien hatten einen Wert von rund 30 Euro. Gegen den Mann wurde bei der Polizeiinspektion Pfaffenhofen Anzeige erstattet.

mm