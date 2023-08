Goldgelbe Gefahr auf Edeka-Parkplatz: Autofahrer übersehen immer wieder Felsbrocken

Einen der Findlinge, leuchtend gelb angestrichen, mit denen Autofahrer schon kollidiert sind, zeigt Geza Maurits am Edeka-Parkplatz in Petershausen. Foto: ps

Petershausen

Von Petra Schafflik schließen

Auf dem Edeka-Parkplatz in Petershausen liegen acht Findlinge im Rasen. Sie sollen für eine ordentliche Grünanlage sorgen. Das Problem: Immer wieder übersehen Autofahrer die gelb leuchtenden Felsbrocken und krachen dagegen.

Petershausen - „Stein des Anstoßes“ nennt Geza Maurits die Findlinge, die am Parkplatz des Edeka-Supermarkts an einigen Stellen im Rasen liegen. Denn immer wieder, so der Petershausener, „werden diese Steine von den Autofahrern übersehen, die fahren dann mit ihrem Fahrzeug auf“. Mit der Folge, dass die Autos festsitzen, aus eigener Kraft nicht mehr wegmanövriert werden können.

Autos kollidieren mit Findlingen am Edeka Parkplatz in Petershausen

Maurits selbst ist nie mit einem der Findlinge kollidiert, die seit kurzem für die bessere Erkennbarkeit mit gelber Leuchtfarbe angestrichen wurden. Aber als Anwohner der nahen Baumsiedlung kommt er häufig am Edeka-Parkplatz vorbei und hat schon öfter solche Vorfälle beobachtet. „Das ist schon fast Routine, das passiert gefühlt einmal die Woche“, sagt Maurits, der findet: „Das muss doch nicht sein, das sind erhebliche Schäden, die da entstehen.“

Tatsächlich sind am Parkplatz des Supermarkts acht Findlinge platziert, liegen neben Parkbuchten in den angrenzenden Rasenstreifen.

Über Probleme mit diesen Steinen hat sich im Rathaus noch niemand beschwert, erklärt Bürgermeister Marcel Fath auf Nachfrage. Aber der Rathauschef kennt die Situation. Eigentlich, findet Fath, „sind das doch unübersehbare Brocken“.

Felsbrocken sollen für „ordentliche“ Grünanlage sorgen

Die Findlinge wurden im Gras platziert, „weil wir eine ordentliche Grünanlage haben wollen“, erklärt der Pressesprecher von Edeka-Südbayern, Christian Strauß, auf Anfrage der Heimatzeitung. Bevor diese Maßnahme ergriffen wurde, sei der Rasen regelmäßig überfahren und dadurch zerstört worden.

Auch seien die großen Felsbrocken keine Petershausener Besonderheit. „Derartige Findlinge setzen wir an verschiedenen Orten auf unseren Parkplätzen ein, das ist nicht unüblich.“ Ziel sei überall, dass die Grünstreifen zwischen den Parkbuchten nicht beim Ausparken ruiniert werden.

Tatsächlich hätten sich in Petershausen aber Kunden gemeldet, die als Autofahrer mit einem der Steine kollidiert seien, wie Strauß mitteilt. Als Reaktion habe man nun die gelbe Signalfarbe aufgebracht. „Damit die Findlinge gut zu sehen sind.“

Anwohner Maurits würde sich eine andere Lösung wünschen. „Denn das sind ja zum Teil enorme Schäden, wenn da etwa die Ölwanne eingedrückt wird.“ Bei Edeka ist aber aktuell keine weitere Veränderung geplant.