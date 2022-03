Eigenbetrieb plant hohe Investitionen

Von: Petra Schafflik

Trinkwasserversorgung langfristig sichern: In der Nähe des bestehenden Brunnens wird ein neuer Brunnen gebaut. © ps

Petershausen investiert in den kommenden Monaten in großem Umfang in neue Wasserleitungen und Kanalrohre.

Petershausen – Homeoffice, Distanzunterricht und vielfach Ferien daheim. Im ersten Coronajahr 2020 hatte dies deutschlandweit einen höheren Wasserverbrauch der Haushalte zur Folge. Auch in Petershausen spricht Werkleiter Alexander Wiringer für 2020 von einem „Rekordverkauf“ von 320 000 Kubikmeter.

Aber schon 2021 haben die Bürger den Wasserhahn wieder seltener aufgedreht. An diesem realistischeren Wert orientiert sich nun auch der Wirtschaftsplan 2022, den Alexander Wiringer, Werkleiter des Eigenbetriebs Petershausen, den Gemeinderäten im Werkausschuss vorstellte.

Weil die Gebühren für Wasser wie Abwasser zum 1. Januar gestiegen sind, wird dennoch mehr Geld in die Kasse des Eigenbetriebs Petershausen (EGP) fließen, der für Wasser und Abwasser im Ort zuständig ist. Und trotzdem wird in beiden Bereichen ein Defizit herauskommen, werden Kredite für Investitionen aufgenommen.

Konkret rechnet Wiringer im Bereich Wasser mit Einnahmen von 508 000 Euro, denen aber hohe Ausgaben für den Unterhalt der Infrastruktur gegenüberstehen. Allein 90 000 Euro fließen in die Sanierung der Wasserleitungen in der Schulstraße in Kollbach, die Instandsetzung der Wasserrohre in der Kirchstraße wird geplant (40 000 Euro) und ab 2023 dann umgesetzt. Auch ein Budget für Rohrbrüche ist vorgesehen. Der Ergebnisplan Wasser wird deshalb mit einem Defizit von 74 000 Euro abschließen. „Die Unterdeckung ergibt sich, weil wir viele Leitungen erneuern“, erklärte Wiringer.

Eine Investition, die sich lohnt. Denn die Zahl der Leitungsschäden sei zurückgegangen, die Wasserverluste sind im Vergleich mit anderen Kommunen gering. Auch im Vermögensplan, der Investitionen in den Wasserleitungsneubau und technische Anlagen abbildet, sind 2022 Projekte mit einem Finanzvolumen von 410 000 Euro vorgesehen.

So werden Wasserrohre im Baugebiet Kollbach Schulstraße verlegt. Eine Leitung zu den geplanten Holzbauten für Geflüchtete am Ortsrand wird geführt und in der Flurstraße die bestehende Leitung durch eine neue ersetzt. Geplant wird heuer noch die Maßnahme in der Dr.-Hörmann-Straße, die dann ab 2023 umgesetzt wird.

Zusätzlich sind für den geplanten neuen Brunnen 660 000 Euro auf zwei Jahre vorgesehen, die Drucksteigerung Kollbach kostet 300 000 Euro und ein neues Wasserwerk samt Prozessleitsystem 320 000 Euro auf zwei Jahre. Insgesamt sind heuer Ausgaben in Höhe von 1,3 Millionen geplant, dafür werden Kredite von 773 000 Euro eingeplant. Im Bereich Abwasser kommen durch die höheren Gebühren Mehreinnahmen von 60 000 Euro in die Kasse.

Dennoch rechnet der Werkleiter mit einem Defizit von 240 000 Euro, weil viel Geld ins Kanalnetz und die Technik investiert wird. Allein die geplante Fotovoltaik-Anlage auf den Dächern der Kläranlage wird 115 000 Euro kosten, ein Zyklon-System zur Verbesserung der Reinigungswirkung in der Kläranlage schlägt mit 180 000 Euro zu Buche. Und analog zu den Wasserleitungen müssen auch Kanalrohre neu verlegt oder erneuert werden. So fließen 710 000 Euro allein in Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle.

Ein stattliches Investitionsprogramm, hinter dem aber nun ein kleines Fragezeichen steht. Noch ist unklar, wie sich der Krieg in der Ukraine auswirkt mit möglichen Preissteigerungen oder Lieferengpässen. „Möglicherweise müssen wir dann Maßnahmen schieben“, so Wiringer. Oder die Projekte verteuern sich. Die Gemeinderäte im Werkausschuss votierten einstimmig für die Empfehlung an den Gemeinderat, den vorgelegten Wirtschaftsplan so in den Gemeindehaushalt zu übernehmen.