Ein Duo ersetzt Christa Jürgensonn

Agenda-21-Gruppe in Petershausen unter neuer Führung

Von Petra Schafflik schließen

Die Agenda-21-Gruppe in Petershausen hat eine neue Führung. Mathilde Adler und Alexander Heisler leiten nun die Gruppe.

Petershausen – Das bürgerliche Engagement für eine nachhaltige Zukunft geht weiter in Petershausen. Die seit Jahren enorm aktive Agenda-21 Gruppe wird nach dem Rückzug von Koordinatorin Christa Jürgensonn künftig gemeinsam von zwei jungen Akteuren geleitet. Mathilde Adler und Alexander Heisler erklärten sich im Verlauf der Versammlung am Dienstag bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. „Damit für meine Kinder noch eine lebenswerte Welt übrig bleibt“, sagt die zweifache Mutter Mathilde Adler, die in Asbach lebt.

Unterstützt wird die 32-Jährige von Alexander Heisler (26), Kreisvorsitzender der Grünen, der auch im Petershausener Gemeinderat sitzt. Das neue Leitungsteam möchte nicht nur den öffentlichen Auftritt der Agenda-21 moderner gestalten und digitale Kommunikationswege wie Social Media einbeziehen. Auch eine konkrete Aktion ist bereits im Blick, um ähnlich einem Marktplatz einer breiten Öffentlichkeit sämtliche Organisationen, Gruppen und Vereine vorzustellen, die sich im Ort heute schon für das eine oder andere der 17 globalen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung einsetzen.

Zu den Themen dieser Agenda 2030 zählen unter anderem Maßnahmen zum Klimaschutz, nachhaltiger Konsum oder bezahlbare und saubere Energie.

+ Als Team leiten jetzt Mathilde Adler und Alexander Heisler die Geschicke der Agenda-21-Gruppe in Petershausen. © Petra Schafflik

„Wunderbar, das gibt der Agenda-21 eine neue Perspektive“, freute sich Christa Jürgensonn über das neue Leitungsteam. Im Namen von Bürgermeister Marcel Fath (FW), der sich aus Termingründen entschuldigen musste, überreichte Stellvertreter Wolfgang Stadler ein Präsent und eine persönliche Dankurkunde an die scheidende Koordinatorin.

Wenn das Engagement für eine nachhaltige Welt in Petershausen inzwischen selbstverständlich ist, „dann ist das weitestgehend dein Verdienst“, würdigte Stadler das langjährige Engagement von Christa Jürgensonn.

Ob und wie die rührige Agenda-21 überhaupt weiter macht, das war noch zu Beginn der Versammlung gar nicht klar. Jürgensonn hatte im Vorfeld bekannt gegeben, Ende Juli ihr Amt niederzulegen, doch niemand stand zunächst für die Nachfolge bereit. Die scheidende Koordinatorin selbst warf die Frage auf, ob es überhaupt im bekannten Format weitergehen solle. „Denn im Ort gibt es viele Organisationen und Strukturen, die den Nachhaltigkeitsgedanken leben.“

Tatsächlich sei die Agenda-21 „nicht sichtbar genug“, meldete sich Mathilde Adler zu Wort, die bei der virtuellen Agenda-Versammlung im Mai erstmals zur Agenda-21 gestoßen war. Die Asbacherin, selbst vor drei Jahren mit ihrer Familie zugezogen, vermisst für junge Leute und Neubürger einfach zugängliche Informationen darüber, „was es alles in Petershausen gibt“. Die vielfältige wie breit gefächerte Vereinslandschaft sei für Außenstehende, die noch nicht stark vernetzt sind, kaum sichtbar. Auch in den digitalen Medien ist die Agenda-21 nicht vertreten.

Genau da soll nun ein Projekt ansetzen, für das sich eine kleine Arbeitsgruppe zusammenfand. Geplant ist ein Fest, ein Markt, eine Veranstaltung, wo sich alle örtlichen Gruppen der Öffentlichkeit präsentieren.