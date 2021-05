Ein ganz besonderer Tag für 33 Jugendliche

Junge Gläubige der Pfarrgemeinde Kemmoden-Petershausen feiern ihre Konfirmation

33 Jugendliche wurden in Petershausen am Wochenende konfirmiert. Dass die Feier nicht verschoben wurde, ist für Pfarrer Robert Maier „ein wichtiger Schritt“.

Petershausen – 33 junge Gläubige sind an einem Wochenende in der Pfarrgemeinde Kemmoden-Petershausen konfirmiert worden. Die Feier der Konfirmation fand in der Segenskirche in drei Gruppen statt mit insgesamt sechs Gottesdiensten. Denn Beichte und Abendmahl waren jeweils am Vorabend, die Einsegnung der jungen Christen dann in separaten Gottesdiensten.

Diese Aufteilung ist nicht der Pandemie geschuldet, sondern wurde von Pfarrer Robert Maier in Kemmoden-Petershausen schon länger so eingeführt, wie er berichtet. „Das ist jugendgemäßer und macht mehr Spaß.“ Die Anzahl der Angehörigen, die teilnehmen konnten, war begrenzt. Aber unter Mitwirkung der 4-Church-Singers aus Vierkirchen, von Posaunen-, Gospel- und Kirchenchor, den Jugendleitern und vieler weiterer Helfer wurde dennoch ein festlicher und zugleich jugendgemäßer Rahmen geschaffen. Für alle Familienmitglieder, die nicht dabei sein konnten, hat die Pfarrgemeinde alle drei Einsegnungsgottesdienste jeweils live übers Internet gestreamt.

+ Besonders festlicher Rahmen: Die Feier der Konfirmation fand in drei Gruppen statt mit insgesamt sechs Gottesdiensten. © Petra Schafflik

Kreative Konfirmationsvorbereitung

Schon bei der Konfirmationsvorbereitung galt es für das Team heuer, kreativ zu werden, berichtet Pfarrer Maier. Kurz nach Beginn des Kurses kam im Herbst 2020 der zweite Lockdown. Die üblichen sechsstündigen Konfi-Samstage wurden deshalb durch einstündige Gottesdienste nur für die Konfirmanden ersetzt. Parallel wurde ein Fernunterrichtskonzept entwickelt als Ersatz für den üblichen Konfi-Kurs. Natürlich nicht als trockener Lernstoff, wie Pfarrer Maier betont, „sondern mit Filmen, kreativ und unterhaltsam gestaltet.“

Dass die Konfirmation nicht coronabedingt verschoben wurde, sondern angepasst stattfinden konnte, hält Maier für bedeutend. „Ein wichtiger Schritt konnte damit im Leben der Konfirmanden und nun Konfirmierten zurückgelegt werden, der seinen Platz am Ende des Konfirmandenkursjahres hat.“

Petra Schafflik