Ein Nahwärmenetz für eine ganze Siedlung

Von: Petra Schafflik

Auf dieser Fläche wird die Rosensiedlung entstehen, für die ein Nahwärmenetz mit zentraler Energieerzeugung geplant ist. Energiezentrale bleibt in kommunaler Hand © ps

Der Gemeinderat in Petershausen hat ein Energiekonzept für die Rosensiedlung verabschiedet.

Petershausen – Für die geplante Rosensiedlung in Petershausen soll es ein zukunftsfestes Energiekonzept geben. Das steht seit Beginn der Planung fest. Wie nun konkret die Wärmeversorgung aussehen wird, das stellten die beiden Experten Matthias Schäfer und Josef Lechner von der ETA-Energieberatung aus Pfaffenhofen in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.

Vorgesehen ist, die notwendige Wärme in einer Energiezentrale zu erzeugen, die zwischen der Bahntrasse und dem Gelände der evangelischen Kirche stehen wird. Von dort wird dann ein Nahwärmenetz gespeist, das alle künftigen etwa 550 Bewohner der Rosensiedlung versorgen wird. Auch Anwohner der angrenzenden Wohnstraßen sollen sich ans klimafreundliche Nahwärmenetz anschließen können.

Rosensiedlung in Petershausen: Gemeinderat hat Energiekonzept erlassen

Genau genommen sollen die Nachbarn der Rosensiedlung möglichst zahlreich diese Option nutzen. „Denn das Konzept steht und fällt damit, dass wir möglichst viel Wärme auch aus dem Bestand abgenommen bekommen“, erklärt Bürgermeister Marcel Fath (FW). Da bei einem Wärmenetz erhitztes Wasser durch Rohrleitungen in angeschlossene Gebäude strömt, läuft es nur effizient, wenn im Verhältnis zur Leitungslänge auch genug Wärme abgenommen wird. „Je mehr Wärmeabsatz pro Kilometer Leitung, desto wirtschaftlicher“, so der Rathauschef.

Weil zudem die Neubauten in der künftigen Rosensiedlung nach neuesten Standards errichtet werden, wird dort der Wärmebedarf je Anschluss moderat sein. Entscheidend ist daher das Interesse der Bürger in den bestehenden Wohnstraßen.

Erzeugt wird die Wärme in der Grundlast von Luftwärmepumpen, für die Spitzenlast im Winter und als Reserve sind Pellet-Heizkessel vorgesehen. Strom für die Wärmepumpe wird auch von einer Freiflächen-Solaranlage kommen, die von der Gemeinde bekanntlich gerade im Gewerbegebiet Eheäcker geplant wird.

Was die Kombination der Energiequellen Wärmepumpe und Pellets angeht, „gibt es keine Alternative“ betont der Rathauschef. „Denn Luftwärmpumpen arbeiten ab Null Grad Außentemperatur nicht mehr effizient.“ Also braucht es andere Brennstoffe für die Spitzenlast. Und da bleiben als CO2-neutrale Option nur Pellets.

Energiezentrale bleibt in kommunaler Hand

Die künftige Energiezentrale wird nicht in fremde Hand gegeben, das war den Gemeinderäten stets wichtig. Das Leitungsnetz soll – analog zum Wasser- und Abwassernetz – der Eigenbetrieb Petershausen managen. Die PV-Anlage zur Stromerzeugung wie auch die Energiezentrale selbst wird das Kommunalunternehmen Petershausen als gemeindliches Tochterunternehmen betreiben.

Wichtig sei jetzt, dass sich alle Bauherren in der Rosensiedlung auf einen verbindlichen Terminplan einigen. Nur so lasse sich die Energiezentrale, die modular aufgebaut ist, entsprechend zeitgerecht bereitstellen, erklärt Fath. Konkrete Zahlen, wie viel die Wärme künftig kosten wird, gebe es angesichts vieler offener Fragen noch nicht. Doch der Rathauschef ist sicher: „Der Wärmepreis wird absolut wettbewerbsfähig sein.“

Der Gemeinderat entschied einstimmig, dieses Konzept weiter zu verfolgen. „Jetzt geht es auf die Zielgerade“, so Fath. Baubeginn in der Rosensiedlung wird 2025 sein, die ersten Häuser sollen 2027 bezogen werden. Dann wird auch die Energiezentrale ihren Betrieb aufnehmen. Wo es angrenzend an die künftige Rosensiedlung für Bestandsgebäude eine Anschlussmöglichkeit an die Nahwärme geben soll, wird rechtzeitig bekannt gegeben.