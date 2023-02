Perfekter Auftakt beim Petershauser Faschingsumzug: Kreative Gruppen, enorm viele Zuschauer, friedliches Treiben

Von: Petra Schafflik

Teilen

Hoch die Hände: Das Faschingskomitee verteilte vom Auto aus Guttis. © Petra Schafflik

Fulminanter Auftakt für die Faschingsumzüge im Landkreis: Unter einem hellen Himmel, aus dem hie und da sogar ein Sonnenstrahl hervorlugte, wand sich am vergangenen Samstagnachmittag ein heiterer Gaudiwurm durch Petershausen.

Petershausen – Die Straßen säumten bestens gelaunte Faschingsnarren aller Generationen, die von kreativen Fußgruppen und mit Liebe zum Detail geschmückten Motivwagen aufs Beste unterhalten wurden. Gleich nach Ende des Umzugs gegen 17 Uhr strömten viele zur Mehrzweckhalle, wo drinnen und auf dem Freigelände noch weitergefeiert wurde.

Friedliche Stimmung beim Faschingsumzug in Petershausen

„Alles ist super gelaufen, es waren viel, viel mehr Leute da als in den zurückliegenden Jahren, die Halle war proppenvoll“, zog Faschingskomittee-Präsident Gottfried Stempfl am Sonntagmorgen dann Bilanz. Was ihn besonders freut: „Die Stimmung ist friedlich geblieben wie früher, es gab keine einzige Rauferei, nichts.“ Ein Verdienst aller, findet Stempfl. „Vielen Dank an Polizei, Sicherheitsdienst und Rotes Kreuz, danke auch an alle Teilnehmer.“

Neues Konzept des Gaudiwurms geht auf

Zum 50. Jubiläum hatte das Faschingskomittee Petershausen das Konzept für den Fasching heuer grundlegend geändert. Gefeiert wurde statt traditionell am Faschingssonntag schon eine Woche davor am Samstag und mit einer deutlich längeren Zugstrecke und mehr Motivwägen.

Schaurig lustig: Die Hexen sorgten für Ordnung. © Petra Schafflik

Die Faschingsfreunde aus Petershausen und dem Umkreis fanden die Idee offenbar gut. Schon eine Stunde vor Start des Umzugs strömten aus allen Richtungen fröhliche Leute meist in ideenreichen Kostümen an die Zugstrecke. Als der erste Wagen pünktlich um 15 Uhr am Industriering lostuckerte, waren Bahnhof- und Marbacher Straße vom Kreisel bis zum Pertrichplatz ein einziges buntes Faschingstreiben.

Weniger, aber nicht minder einfallsreiche, Fußgruppen

Aus dem Cabrio grüßte ein strahlender Präsident Gottfried Stempfl, von der per Baggerschaufel in die Höhe gelupften Tribüne aus moderierte Helga Stempfl die Veranstaltung. Vor dem Wagen des Faschingsvereins Kammerberg-Fahrenzhausen, der traditionell den Gaudiwurm in Petershausen anführt, präsentierte die Garde immer wieder ihren Tanz.

Tierisch gut! Die „Prosecco-Drosseln“ als blaue Pfauen. © Petra Schafflik

Im Zug waren heuer weniger kleine Fußgruppen, als in früheren Jahren. Die wüsten Kammerberger Hexen sorgten mit groben Besen für Ordnung, als edle Pfauen in glänzendem Blau spazierten die Prosecco-Drosseln elegant durch den Ort. Einen Piaggio hatten ein paar Freunde aus Fahrenzhausen zum rollenden Pizza-Ofen umgebaut, warfen hin und wieder einen Teigfladen in die Höhe.

Optisch wie akustisch eine Freude war die Blaskapelle Petershausen, die Lukas dem Lokomotivführer folgten, der seine Pappmaché-Lok per Pedes antrieb. Auch eine Schar Schnecken war unterwegs sowie die Pitztown Malibu-Surfer, die nicht nur den Turm der Strand-Aufsicht plus Palme, sondern auch ein rollendes Surfbrett dabeihatten.

Die Narren bewiesen viel Kreativität bei ihren Kostümen © Petra Schafflik

Phantastische Wägen der Burschenvereine

Die zahlreichen Wagen der Burschenvereine präsentierten Phantasiethemen, gesehen wurden Wikinger, Astronauten mit ihrer Rakete, Märchenschlösser, eine griechische Kneipe, Harry Potter, Babylon Berlin, Himmel und Hölle gefolgt von Teufeln und Engeln, zwei rollende Après-Ski-Hütten wie auch zwei Wild-West-Saloons. Das Faschingskomitee war mit seiner Ritterburg dabei, von der Zinne winkte auch Bürgermeister Marcel Fath.

Verlosung

Unter den Teilnehmern wurden wieder Prämien verlost. Ein 50-Liter-Bierfass gewannen die Burschen von Asbach Weißling, 30 Liter gingen an die Blaskapelle Petershausen, über 20 Liter freuen sich die Glonntal-Löwen.