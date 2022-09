Ein Zentrum für Familien: Rundum-Verein feiert sein 20-jähriges Bestehen

Von: Petra Schafflik

Teilen

Auch ohne Straßenfest fröhlich bei der kleinen Feier zum 20-jährigen Jubiläum: das Team des Vereins Rundum mit Initiatorin und Vorsitzender Elke Schäl (2. Reihe, 2. v. l.) © ps

Der Rundum-Verein in Petershausen hatte Geburtstag und die ganze Gemeinde feierte mit. Mit einem Losverkauf soll in den kommenden Tagen noch Geld für den Verein und dessen vielfältige Tätigkeiten gesammelt werden.

Petershausen – Das geplante Sommerfest wurde wetterbedingt abgesagt, doch das Jubiläum „20 Jahre Rundum“ sollte nicht ganz ins Wasser fallen. Also gab kürzlich eine kleine Feier mit Mitgliedern, Kooperationspartnern und einigen Gästen. Petershausens zweiter Bürgermeister Wolfgang Stadler überbrachte die besten Wünsche für die Zukunft im Namen der Gemeinde.

Vorsitzende Elke Schäl sprach von ihrer Arbeit und der von ihr gegründeten Hebammenpraxis als Keimzelle, um die herum sich dann der Verein entwickelt habe. Entwickelt und weiter gewachsen sei das gemeinsame Baby dann in die Pubertät gekommen und habe sich zum Rundum e.V. – ein Zentrum für Familien entwickelt.

„Wie im echten Leben ist auch hier weiter alles in Bewegung und ständigen Veränderungen unterworfen“, erklärte Geschäftsführerin Antje Jacob. Eine bedeutende Veränderung findet mit dem Weggang von Sabine Sedlmair statt, die sich nach 20 Jahren im Vorstand und als Leitung der Pekip-Gruppe, eine Entwicklungsbegleitung für Babys, privat in Richtung Regensburg verändert.

Ihr Amt hat bereits im vergangenen Jahr Mandy Klössinger übernommen. Das beliebte Pekip-Angebot wird in abgewandelter Form als Fenkid-Gruppe, die Begleitung früher Entwicklung von Kindern, von Juliette Eichinger weitergeführt.

Nach dem Jubiläum läuft der eigentlich zum Straßenfest geplante Losverkauf noch bis 17. Oktober bei Veranstaltungen oder zu den Geschäftszeiten im Büro von Antje Jacob. Der Erlös kommt dem Verein zugute. „Ein Dank geht an alle, die uns in den vielen Jahren unterstützt, besucht und begleitet haben“, so Jacob. „Denn gemeinsam und in echt – so geht Leben!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.