Eine kleine „Netzmusik“

Vor Publikum spielen können Musiker derzeit nicht. Oder doch? In Petershausen gab es ein vielbeachtetes Benefizkonzert der besonderen Art.

Petershausen – Das Online-Adventskonzert, das der Chor Zwischentöne gemeinsam mit der Blaskapelle Petershausen auf die Beine gestellt hat, war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Das Gemeinschaftswerk „kam sehr gut an“, berichtet Chorleiterin Karin Richter. Gleichzeitig sammelten die Petershausener Sänger und Musiker mit ihrer innovativen Idee auch 2000 Euro für die Kette der Helfenden Hände, die Spendenaktion der Dachauer Nachrichten.as traditionsreiche und geschätzte Adventskonzert konnte heuer in der Vorweihnachtszeit coronabedingt nicht wie gewohnt stattfinden. Also spielten Sängerinnen und Sänger zu einigen Liedern ihre Stimmen zu Hause als Solo ein, Chorleiterin Karin Richter setzte am PC alles zu vielstimmigen Chorliedern zusammen. Auch die Blaskapelle nahm einige adventliche Stücke auf. Ins Netz ging das vorweihnachtliche Gemeinschaftswerk dann am 13. Dezember, dem ursprünglich geplanten Konzerttermin.

Die besinnliche Musik, noch begleitet von winterlichen Bildimpressionen, konnte bis 12. Januar abgerufen werden. Das geschah oft, es gab viele positive Rückmeldungen, so Richter. Getreu der Tradition sollten mit dem Online-Konzert auch Spenden gesammelt werden, in diesem Jahr für die Kette der Helfenden Hände. Die enorme Summe von 2000 Euro ist dabei zusammengekommen. Chorleiterin Richter: „Damit hätten wir nicht gerechnet, das ist eine schöne Überraschung!“