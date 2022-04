Scharfe Kritik an Landesregierung wegen LEP: Einordnung geht völlig an der Realität vorbei

Von: Petra Schafflik

vorbildliches Wohnraumprojekt: In Petershausen wird eine Siedlung zwischen Bahnlinie und Rosenstraße entstehen. Ein Grund für eine andere Einstufung der Gemeinde im LEP. © Grafik: Münchner Merkur

Auch Petershauser Kommunalpolitiker kritisieren Landesentwicklungsprogramm

Petershausen – Die geplante Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms sorgt auch im Petershausener Rathaus für Unmut und Unverständnis. Denn die Gemeinde soll weiterhin als ländlicher Raum gelten. Eine Kategorie, die künftige Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt, wie Bürgermeister Marcel Fath (FW) in einer Stellungnahme kritisiert.

Vor allem aber gehe diese Einordnung schon jetzt vollständig an der Realität vorbei. Schließlich liegt im Ort der größte P+R-Platz im gesamten MVV-Netz, plant die Gemeinde mit der Rosensiedlung ein vorbildliches, auch flächensparendes Wohnraumprojekt und verzeichnet gewerbliches Wachstum. Mit dem Danuviusheim gebe es eine regional wichtige Versorgungseinrichtung für Demenzkranke. „Petershausen ist bereits heute weit weg davon, nur eines von mehreren tausend Dörfern Bayerns zu sein“, betont Fath. „Mit unseren Nachbargemeinden an der S2-Achse leisten wir bereits heute einen wesentlichen Beitrag zu Klimaschutz und zur Entwicklung unserer Region insgesamt.“ Dann, so der Rathauschef, „ist es doch das Mindeste, dass man diese Anstrengungen auch im LEP würdigt, ja unterstützt und eigene Regeln auch mal konsequent einhält.“ Petershausen fordert deshalb, im LEP die Einordnung als „ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen.“

Die Kritik des Bürgermeisters teilt der Gemeinderat, an dessen Sitzung Fath nicht hatte teilnehmen können. Als Sitzungsleiter monierte der zweite Bürgermeister Wolfgang Stadler (SPD) den Widerspruch der geplanten LEP-Novelle in sich selbst. „Die Entwicklung soll laut den Kriterien entlang der Bahnstrecken erfolgen, aber die Kreisgemeinden an der S-Bahn werden als ländlicher Raum eingeordnet.“ Die geplante Rosensiedlung sei das beste Beispiel für eine Wohnraumentwicklung, die Mobilität ohne Auto ermöglicht. Und Petershausen habe sich zu einem besonders wichtigen Bahnknotenpunkt entwickelt, weil neben der S-Bahn die Regio-Verbindungen nicht nur nach München, sondern auch nach Ingolstadt und Nürnberg attraktiv sind, ergänzte Bernhard Franke (SPD). Zudem binde der Ort 120 Prozent der eigenen Kaufkraft, ziehe also Kunden von außerhalb an, erinnerte Gerhard Weber (CSU) an das Ergebnis einer entsprechenden Studie vor einigen Jahren. Die Einordnung einer Gemeinde im Landesentwicklungsprogramm hat bedeutende Auswirkungen auf die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten. „Die Überlegungen unseres Bürgermeisters sind richtig“, betonte daher auch Gerhard Weber. „Als Kommune im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen tut man sich leichter im Flächennutzungsplan Bereiche für Wohnen und Arbeiten auszuweisen.“

Und auch wenn es nicht Thema der aktuellen LEP-Aktualisierung ist: „Im Landesentwicklungsprogramm steht nach wie vor die dritte Startbahn für den Münchner Flughafen, wir sind aber weiterhin gegen den Bau dieser Startbahn“, erklärte Wolfgang Stadler (SPD). Auch diese klare Haltung der Gemeinde wird nun in die offizielle Stellungnahme einfließen, die der Gemeinderat einstimmig verabschiedete.

Weil nicht nur Petershausen mit der LEP-Fortschreibung hadert, schließt sich die Gemeinde einer Stellungnahme von Hebertshausen, Röhrmoos und Vierkirchen an. Gemeinsam konstatieren die vier Kommunen – im Einvernehmen mit bayerischem Städte- und Gemeindetag und weiteren Verbänden – ihr Unverständnis über die geänderten LEP-Kategorien. Massiv kritisiert wird auch, „warum in einem Entwicklungsprogramm auf vergangene (…) Zeiträume abgestellt wird, anstatt auf aktuelle Planungen und Prognosen.“

Mit der vorliegenden LEP-Novelle, so das Fazit von Bürgermeister Fath, „verspielt Bayern auch in Petershauen seine Zukunft“.

Bürgermeister Marcel Fath ärgert sich über die Staatsregierung:

„Weder willens noch in der Lage“ In seiner ausführlichen öffentlichen Stellungnahme spart Bürgermeister Marcel Fath nicht mit Kritik an der Staatsregierung. Während Immobilien ganzer Innenstädte in der Hand russischer Oligarchen seien, der Mittelstand reihenweise durch chinesische Investoren aufgekauft wurde, würden Hochtechnologie-Unternehmen bei Neuansiedlungen aber nun Bayern meiden. „Wenn man sich die Energie- und Verkehrspolitik Bayerns der letzten beiden Jahrzehnte ansieht, kein Wunder.“ Schließlich habe man sich „mit viel Witz und sehr erfolgreich gegen erneuerbare Energien gestemmt“. Mit der Folge, dass Bayern wie kaum ein anderes Bundesland vom russischen Gas abhängig sei. In so einer Situation, so Fath, wäre absolut klare und kluge Führung erforderlich. „Mit der vollständig verunglückten Fortschreibung des Landesentwicklungsplan beweist die bayerische Staatsregierung, dass sie derzeit dazu weder willens noch in der Lage ist.“

