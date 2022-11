„Energetisch eine Katastrophe“ - Asylunterkunft in Petershausen unzureichend gedämmt – Helferkreis macht Druck

Von: Petra Schafflik

Die ganze Asylunterkunft am Heimweg ist im Laufe der Zeit enorm abgenutzt worden. © Petra Schafflik

Die Asylunterkunft in Petershausen ist unzureichend gedämmt. Der Helferkreis macht nun Druck.

Petershausen – Der Rasen ist frisch gemäht, Fahrräder stehen aufgereiht unter einem schützenden Holzdach, am Zugang gibt es eine übersichtliche Briefkastenanlage: Auf den ersten Blick wirkt die Asylunterkunft am Heimweg in Petershausen ordentlich. Dennoch drängen Gemeinderat und Bürgermeister Marcel Fath (FW) darauf, dass endlich die lange geplanten soliden Holzständerbauten für Geflüchtete errichtet werden. Auch der Asylhelferkreis macht Druck. Warum, das zeigt ein Rundgang mit Harald Sprattler, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Asylhelferkreises, begleitet vom zuständigen „Kümmerer“ des Landratsamts, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Hinter den Eingangstüren der drei gleichartigen Flachbau-Container herrscht keineswegs Chaos. Entlang eines langen Flurs reihen sich die Funktions- und Wohnräume. Im Wäscheraum stehen funktionsfähige Waschmaschinen und Trockner, daneben einfache Sanitäreinrichtungen und eine große Gemeinschaftsküche.

Doch bei genauem Hinsehen wird deutlich, dass die 2015 als befristete Unterkunft errichteten Behelfsbauten enorm abgenutzt sind. Zwar kümmert sich ein Hausmeisterdienst um die technische Sicherheit und Sauberkeit, betont der Mitarbeiter des Landratsamts. Doch findet sich beispielsweise in der Küche kein Herd, an dem nicht mindestens ein Schaltknopf abgebrochen ist. Eine ehemals weiße Wand neben der Küchenzeile zeugt mit unzähligen Spritzern von den vielen Mahlzeiten, die über die Jahre hier zubereitet worden sind. Alle Fenster sollen noch vor dem Winter neu eingestellt werden, damit sie wieder möglichst gut schließen, ist zu erfahren. Und auch wenn es einen Gemeinschaftsraum gibt, kann in dem hellhörigen Flachbau kein Gefühl von Heimat aufkommen.

Vor allem: Einfache Zimmertüren fungieren als Hinterausgang, die Wände wie das gesamte Gebäude sind unzureichend gedämmt, betont Harald Sprattler vom Helferkreis. Nicht nur „energetisch eine Katastrophe“, sondern auch für die Bewohner deutlich spürbar: Trotz funktionsfähiger Heizung werde es „im Winter nie richtig warm, dafür im Sommer brütend heiß“, so Sprattler. „Das sind Container, wie sie auf einer Baustelle einen guten Dienst tun, aber zum Wohnen auf Dauer nicht geeignet sind.“ Und dafür auch nicht gedacht waren. Denn im Gemeinderat, daran erinnert sich Sprattler, der damals selbst Mitglied im Gremium war, „haben wir 2019 ein enormes Tempo hingelegt, um alle Voraussetzungen zu schaffen für den Bau von soliden Holzständergebäuden“. Die Baupläne sind längst genehmigt, der Erschließungsplan steht, doch es fehlt die Finanzierungszusage der Regierung von Oberbayern (wir berichteten). „Wir wünschen uns, dass sich Landrat Löwl stärker persönlich dafür einsetzen soll, damit endlich etwas vorangeht.“

Aktuell leben in den drei Flachbauten in 34 Zimmern, die für eine Doppelbelegung mit 68 Plätzen konzipiert sind, 50 junge Männer. Die Geflüchteten stammen aus elf Nationen, kommen aus Nigeria, Somalia, Afghanistan, Jordanien, Senegal, Mali, Gambia, Pakistan, aus dem Iran, Iran und Jemen. Und mit Blick auf weitere Geflüchtete, die aktuell nach und nach im Landkreis ankommen, „wäre es wichtig, dass diese Menschen hier in Petershausen endlich vernünftige Unterkünfte bekommen“.