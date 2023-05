Erfolgreiche Versuchsbohrung in Keutholz: Es sieht gut aus für neuen Trinkwasserbrunnen

Von: Petra Schafflik

Die Versuchsbohrungen im Kreutholz waren erfolgreich, dort werden die neuen Trinkwasserbrunnen für Petershausen entstehen. © Schafflik

Das Projekt Trinkwasserbrunnen für Petershausen im Kreutholz befindet sich im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen. Auch die Wassermenge und Qualität scheint zu stimmen, dennoch sind weitere Testbohrungen vonnöten.

Petershausen – Noch sind es Versuchsbohrungen, die in diesen Tagen am Standort des geplanten neuen Trinkwasserbrunnens abgeschlossen werden. Doch das Ergebnis kann sich bereits jetzt sehen lassen: „Wir haben genug Wasser für die nächsten 50 Jahre. Das wissen wir jetzt schon und das ist beruhigend“, sagte Bürgermeister Marcel Fath (FW) im Werkausschuss. Dort hatte der Geologe Hans Michael Burger den Ablauf und die Ergebnisse der Bohrungen und Wasseranalysen präsentiert.

Wasser für neue Trinkwasserbrunnen ist bis zu 300 Jahre alt

Zuvor hatten sich der Rathauschef und interessierte Gemeinderäte bereits ein Bild von der Brunnenbaustelle im Kreutholz gemacht. In einem Waldstück ganz in der Nähe des jetzigen Trinkwasserbrunnens haben Mitte Februar die Probebohrungen begonnen. Ein erstes Grundwasserstockwerk wurden in 84 Metern Tiefe „erbohrt“, so Burger. Pumpversuche dort waren erfolgreich, „es funktioniert alles ganz wunderbar.“ Das geförderte Wasser enthält weniger Nitrat, dafür etwas mehr Eisen, Mangan, Arsen und Natrium, als das Trinkwasser aus dem bestehenden Brunnen. Alle Parameter liegen aber „weit unterhalb der Grenzwerte.“ Doch ließen diese Werte den Schluss zu, „dass das Wasser schon recht alt ist, 200 bis 300 Jahre.“

Weiter in die Tiefe: Pumpversuche müssen genehmigt werden

Da die Fördermenge aber nicht ganz für den Bedarf ausreicht, wurde der Brunnenbau – nach entsprechender Genehmigung durch das Wasserwirtschaftsamt – bis zum nächsten Grundwasserstock in 132 Metern Tiefe fortgesetzt. Dort laufen nun Pumpversuche, „aber wir haben noch keine Daten“, erklärt Burger. Wenn die Auswertung den Erwartungen entspricht und eine Freigabe von Landratsamt wie Wasserwirtschaftsamt kommt, wird im ersten Schritt diese 132 Meter tiefe Versuchsbohrung zum Tiefbrunnen mit dem Namen Kreutholz 4 ausgebaut. Ein Stück daneben wird dann ein zweiter Tiefbrunnen in das obere Grundwasserstockwerk auf 84 Meter errichtet.

Wasserwirtschaftsamt gibt zwei getrennte Brunnen vor

Künftig soll es also zwei getrennte Brunnen statt wie bisher einen, der beide Wasserschichten gleichzeitig erschließt, geben. Warum dieser Mehraufwand? Der Mehraufwand allein macht ein Drittel der Gesamtkosten von rund einer Millionen Euro, wie Werkleiter Alexander Wiringer erklärt. Die getrennten Brunnen seien eine Vorgabe des Wasserwirtschaftsamts. Damit soll das wertvolle Grundwasser besser geschützt werden. So soll – etwa bei einer Störung – zuverlässig eine Vermischung der beiden Grundwasserstockwerke vermieden werden.

Wichtiges Fazit von Projektkoordinator Burger: Der Neubau der Trinkwasserbrunnen liegt im Zeit- und Kostenplan. Bereits im Juni könnte der erste Tiefbrunnen fertiggestellt sein.