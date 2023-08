Erfrischende Aussichten: Öffentlicher Trinkbrunnen in Petershausen erhält endlich grünes Licht

Von: Petra Schafflik

Der Schmuckbrunnen am Petershausener Marktplatz (links im Bild) soll voraussichtlich im kommenden Jahr stillgelegt und mit einer Sitzgelegenheit umgestaltet werden. An die Stelle des oft defekten Zierbrunnens kommt ein öffentlicher Trinkwasserbrunnen. © ps

Förderbescheid für Trinkwasserbrunnen im Dorfzentrum von Petershausen ist bewilligt. Der lang ersehnte Brunnen wird am Marktplatz entstehen und im kommenden Sommer Einheimischen und Gästen erfrischende Momente bescheren.

Petershausen – Es ist eine tolle Idee, die meisten Gemeinderäte waren 2021 gleich begeistert: Mitten im Ort soll auf Vorschlag des für Wasser- und Abwasser zuständigen Eigenbetriebs Petershausen (EGP) ein öffentlicher Trinkbrunnen aufgestellt werden.

Solche Zapfstellen, an denen Passanten jederzeit und kostenfrei sauberes Trinkwasser beziehen können, sind in südlichen Ländern üblich und auch in Bayern schon hin und wieder zu finden.

Förderprogramm „Wasser to go“

Als Bayerns Umweltminister Torsten Glauber damals ein Förderprogramm seiner Behörde auslobte unter dem Motto „Wasser to go“, war Petershausen sofort dabei. Ein entsprechender Beschluss wurde im Werkausschuss mehrheitlich getroffen.

Auch ein passender Standort war – nach Abwägung mehrerer Optionen – mit dem Marktplatz bald gefunden. Doch seitdem war von dem Projekt nichts mehr zu hören.

Aktuell geraten nun in der Diskussion um kommunale Hitzeschutzpläne derartige Wasserspender wieder in den Fokus. Den Trinkwasserbrunnen in Petershausen sucht man aber nach wie vor vergeblich. Kein Wunder, denn das Projekt sei Opfer einer „bayerischen Marotte“, wie Bürgermeister Marcel Fath (FW) vor seinem Urlaub auf Anfrage der Heimatzeitung erklärte. Heißt konkret: Regelmäßig würden von der Landesregierung „im Fernsehen groß öffentliche Zuschüsse versprochen, doch dann ist kein Geld da. Oder die Förderbedingungen sind unklar.“

Bürgermeister äußert Kritik an Förderpolitik

Der Rathauschef ist wirklich sauer über diese Ankündigungspolitik. Was konkret das Projekt des öffentlichen Trinkwasserbrunnens angeht: Eine staatliche Förderung aus dem Programm „Wasser to go“ hat Petershausen auf seinen damaligen Antrag hin tatsächlich nicht bekommen.

Der angekündigte Fördertopf, mit einer Gesamtsumme von insgesamt 200 000 Euro für alle 2076 Kommunen in Bayern nicht gerade üppig bestückt, war sofort ausgeschöpft, erklärt Werkleiter Alexander Wiringer. Das Projekt in Petershausen ruhte daher. Es galt abzuwarten, bis wieder öffentliche Gelder bereitstehen.

Förderbescheid endlich bewilligt

Doch jetzt gibt es ganz aktuell gute Nachrichten: „Unser Förderbescheid ist durch und ist jetzt bewilligt“, sagt Wiringer erfreut, der gerade noch einmal beim zuständige Wasserwirtschaftsamt nachgefragt hat. Für Wiringer ist damit klar: „Jetzt gehen wir es an.“

Das Konzept steht ja längst: Entstehen soll der öffentliche Trinkbrunnen am Marktplatz nahe dem bestehenden Zierbrunnen. Im Gegenzug würde der Schmuckbrunnen, der oft defekt ist und Probleme bereitet, dann stillgelegt. An Stelle des Wasserbeckens sollen Sitzgelegenheiten und eine dekorative Pflanzinseln geschaffen werden. Daneben wird dann der neue öffentliche Trinkbrunnen aus Edelstahl installiert. Umfangreiche Bauarbeiten sind nicht notwendig, denn zum Zierbrunnen führt bereits eine Wasserleitung, die nur angepasst werden muss.

Vorfreude auf kühles Wasser im kommenden Sommer

Das sind erfrischende Aussichten: Im kommenden Sommer werden sich Bürger und Besucher dann am Marktplatz mit kühlem Wasser aus dem Trinkbrunnen versorgen können.