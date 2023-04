Es bleiben drei mögliche Windkraft-Standorte für Petershausen

Von: Petra Schafflik

Dreht sich seit 2016: Das Windrad bei Kammerberg nahe der Gemeindegrenze im Weißlinger Holz. Drei weitere potentielle Windkraft-Standorte auf Petershausener Flur hat jetzt eine Studie eruiert. Foto: schafflik © Schafflik

Wenn die Energiewende gelingen soll, braucht es mehr Strom aus erneuerbaren Quellen – auch in Petershausen. Um Wildwuchs vorzubeugen und den Bau von Windrädern oder Freiflächen-Solaranlagen zu ordnen, hat die Gemeinde Potentialanalysen in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse stellte Experte Eckhard Emmel vom Landshuter Planungsbüro EGL jetzt im Gemeinderat vor.

Petershausen ‒ Ziel der Studien: „Es geht um den richtigen Mix. Wir machen das Sinnvolle und Notwendige, aber schützen gleichzeitig die Interessen unserer Bürger“, erläuterte Bürgermeister Marcel Fath (FW).

Vorgelegt wurden geeignete Standorte für Solarparks (eigener Bericht folgt). Besonders wichtig ist die Studie aber für Windkraft, denn diese Anlagen sind nach dem Baurecht privilegiert. Für die Machbarkeitsstudie Windkraft hat Emmel einen Katalog mit harten Tabukriterien und weichen Restriktionszonen erstellt. Die Grundlagen dafür hat der Gemeinderat im Januar und März in zwei Klausuren zum Thema erarbeitet.

Ein Ergebnis: Die prägende Landschaft des Glonntals soll von Wind- und Solaranlagen freigehalten werden. Weiter gilt für Windräder ein Mindestabstand von einem Kilometer zur nächsten Wohnbebauung, zu Gehöften im Außenbereich beträgt die Distanz mindestens 500 Meter. Auch Richtfunkstrecken, Straßen und Bahnlinien sind freizuhalten, es gibt Vorgaben zu Wasser- und Landschaftsschutzgebieten.

Werden alle Kriterien einbezogen, bleiben drei potenzielle Windkraftstandorte: im Nordwesten an der Gemeindegrenze zu Jetzendorf, im Osten Richtung Kammerberg und im Süden an der Gemeindegrenze bei Rettenbach. Insgesamt 175 Hektar, das sind fünf Prozent der Gemeindefläche. Alle drei Bereiche sind nicht neu, sondern schon in der 2016 nicht zu Ende gebrachten landkreisweiten Windkraftplanung als geeignete Standorte identifiziert worden. Natürlich werden jetzt nicht in allen Konzentrationsflächen tatsächlich auch Windräder aufgestellt. Für jedes Projekt sind Gutachten etwa zu Lärm und Artenschutz nötig. Zudem müssen die Flächen auch verfügbar sein.

Der Gemeinderat billigte den vorgelegten Kriterienkatalog einstimmig. Auf dieser Basis, auch das wurde entschieden, wird nun ein Teilflächennutzungsplan Windkraft aufgestellt.