Drei Tage lang durchgefeiert

Feuerwehr Petershausen

Von Petra Schafflik schließen

Von den ersten Überlegungen bis zur Inbetriebnahme vergingen fast 15 Jahre. Doch nun ist es soweit - das neue Feuerwehrhaus in Petershausen wurde feierlich eingeweiht.

„Das ist ein Ereignis“, sagte Bürgermeister Marcel Fath (FW) am Sonntag beim Festakt zur Einweihung des neuen Feuerwehrhauses. Tatsächlich wurde die Fertigstellung des Neubaus mit einem dreitägigen Festwochenende gefeiert, mit Konzerten, Festakt und Tag der offenen Tür für die Bevölkerung. Diese Feierlichkeiten spiegeln die Bedeutung des Projekts wider. Denn auf die moderne Feuerwache haben viele engagiert und lange hingearbeitet: Von den ersten Überlegungen bis zur Inbetriebnahme vergingen fast 15 Jahre. Nun aber wurde mit dem 7,8-Millionen-Bau „ein Haus für die Zukunft geschaffen“, wie der Bürgermeister betonte.



Ein Projekt für die Zukunft

Auch Landrat Stefan Löwl (CSU) lobte – „Chapeau“ – das Projekt, das „für kommende Generationen gebaut“ sei. Kreisbrandrat Georg Reischl gratulierte der Petershauser Wehr ebenfalls zu ihrem neuen Domizil.



Doch, auch darin waren sich alle Festredner einig: „Das Wichtigste sind die Menschen“, sagte der Bürgermeister. Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, „von der Jugendarbeit bis zu all den Einsätzen mitten in der Nacht“, wie der Landrat ausführte. Dafür bräuchten diese freiwilligen Helfer auch ein solides Haus. Und zwar dezidiert nicht nur für Technik und Material, sondern auch, um Kameradschaft und Gemeinschaft zu pflegen.



Mit ihren Grußworten eröffneten Bürgermeister und Landrat den offiziellen Teil der Feier, zu der Vertreter der Vereine, der Gemeindeverwaltung und der Kommunalpolitik gekommen waren.



Bereits am Vormittag hatte Kommandant Stefan Schneider Abordnungen von 20 Feuerwehren aus dem Landkreis und der Region mit ihren Fahnenabordnungen begrüßt. Vor den Gästen in der bis auf den letzten Platz gefüllten Fahrzeughalle ließ Schneider dann die Entstehungsgeschichte des Hauses Revue passieren, von den ersten Überlegungen über den Spatenstich bis zum Umzug in das neue Haus, der bereits im Januar erfolgte. Bis das geschafft war, haben Planungsbüro, Gemeinde und ein Team der Feuerwehr intensiv zusammengearbeitet. Eine Kooperation, die an diesem Festtag vielfach betont und hervorgehoben wurde. Das Ergebnis nannte Kommandant Schneider „ein super Haus, das ausgezeichnet funktioniert und schon mit Leben gefüllt ist.“ Ein großes Lob spendete er den Aktiven: „Mit dieser Mannschaft kann nichts schief gehen.“ Schneider dankte Verwaltung und Gemeinderat für ihre „stets volle Unterstützung für die Feuerwehr.“





Segnung und Geschenke

In einer ökumenischen Segensfeier rückten dann auch Pfarrer Peter Dietz und Laura Meinl vom Kirchenvorstand der evangelischen Segenskirche die Menschen in den Mittelpunkt. „Ihr gebt Solidarität und Mitmenschlichkeit ein Gesicht“, so Meinl. Fürs neue Haus hatte Pfarrer Dietz ein Kreuz und eine Holzskulptur des Heiligen Florian mitgebracht.



Geschenke überbrachten auch die Kommandanten der drei anderen Ortsfeuerwehren Bernhard Schönberger (Kollbach), Maximilian Weßner (Asbach) und Herbert Mitulla (Obermarbach): Eine Holzsilhouette des Neubaus soll an den Einweihungstag erinnern, eine solide Bank nach anstrengenden Einsätzen zum Rasten vor dem Haus einladen.





+ Symbolische Schlüsselübergabe: Kommandant Stefan Schneider, zweiter Kommandant Werner Heckmeier, Architektin Michaela Berkmüller vom Büro Kplan und Bürgermeister Marcel Fath (von links). © Petra Schafflik

Führungen und Spiele bei offenen Türen

Als nach der offiziellen Feier die Rolltore geöffnet wurden, strömten schon die ersten Gäste zum Tag der offenen Tür. Führungen durch das Haus waren gefragt, der technische Fuhrpark stieß auf großes Interesse, insbesondere ein restaurierter amerikanischer Feuerwehrzug. Die kleinen Besucher stürmten zielstrebig die Bobby-Car-Rennstrecke und löschten mit Begeisterung lodernde Pappflammen mit dem Gartenschlauch.