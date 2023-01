Ringen um die Nutzung der Frauenkirche

Von: Petra Schafflik

Teilen

Im Herbst 2022 wurde das Gerüst an der Frauenkirche aufgestellt, seitdem läuft die Sanierung der Fassade. © ps

Die Arbeiten an Fassade des Kollbacher Gotteshaus sollen im März abgeschlossen sein. Doch wie soll sie in Zukunft genutzt werden?

Petershausen/Kollbach – Momentan ruhen die Arbeiten an der Kollbacher Frauenkirche. Doch sobald es die Witterung zulässt, wird weiter an der Außenfassade gearbeitet, die Sanierung soll noch im März abgeschlossen sein. Damit wäre das äußere Erscheinungsbild der denkmalgeschützten Kirche wieder hergestellt. Darüber informierte Bürgermeister Marcel Fath jetzt die Gemeinderäte in der Januarsitzung.

Arbeiten bleiben im Kostenrahmen

Die weitere gute Nachricht: Die Arbeiten „bleiben im Kostenrahmen“. Das Kirchlein, das bekanntlich im Eigentum der Gemeinde steht, erstrahlt dann nach mehrjähriger Sanierung mit Turm, Dach und gesamter Fassade in neuem Glanz. Allerdings: Bevor das historische Gebäude möglichst bald wieder genutzt werden kann, muss noch der Innenraum hergerichtet werden. „Ein großes Thema ist die Beheizbarkeit, aktuell ist die Kirche im Winter für fast nichts nutzbar“, erläuterte der Rathauschef.

Kirchenbänke als Teil des Denkmalschutzes

Ein weiterer problematischer Punkt: Das Denkmalamt sieht die alten Kirchenbänke als Teil des Denkmalschutzes. Doch fest installierte und dazu unbequeme Bänke wären zwar einerseits per Infrarotstrahler heizbar, würden aber andererseits die Flexibilität der Nutzung enorm einschränken. Alternativ gebe es für denkmalgeschützte Möbel auch Speziallager, so dass die Bänke bewahrt und in der Kirche flexible Stühle aufgestellt werden könnten, so Fath.

Bleibt die Frage, welche Veranstaltungen in dem historischen Gebäude stattfinden können. Ein Diskussionsabend mit Vertretern von Vereinen und Organisationen hatte dazu 2019 schon einmal stattgefunden. Nun werde man sich über das Nutzungskonzept konkret unterhalten müssen, so der Rathauschef. Auch Pfarrer Peter Dietz solle da einbezogen werden.

Ein Stichwort, das die bekannte Diskussion wieder aufleben ließ. Denn lange Zeit war man davon ausgegangen, dass die Frauenkirche zwar in gemeindlichem Besitz, aber dennoch ein geweihtes Gotteshaus ist. Erst im Frühjahr 2022 wurde auf eine Anfrage bei der Erzdiözese München und Freising klar, dass das ehemalige Gotteshaus säkularisiert, also ein weltlicher Bau ist. Über die Nutzung entscheidet damit der Gemeinderat, wobei die historische kirchliche Vergangenheit gewürdigt werden soll, so hat es der Gemeinderat im März 2022 beschlossen.

„Da wir inzwischen wissen, dass die Kirche nicht mehr geweiht ist, welche Rolle spielt da Pfarrer Dietz noch?“ fragte Wolfgang Stadler. Natürlich solle der Geistliche mitreden, „aber andere mögliche Nutzer genauso“. Zumal die Kirche bei den Renovierungskosten „keinen Cent übernommen hat“, wie Bernhard Franke ergänzte. Die Pfarrgemeinde können die Frauenkirche natürlich mitnutzen, „unter den Bedingungen, die von der Gemeinde festgelegt werden“.

Die Argumente seien richtig, erklärte Hilde Weßner. „Aber es ist einfach eine Kirche, die Pfarrei soll und muss mitreden.“ Auch weil, so der Bürgermeister, der Bezug zur Kirche „bei manchen Bürgern eine wichtige Rolle spielt“. Die Diskussion über ein Nutzungskonzept steht also an. Anschließend sollen für die Innensanierung umgehend Kosten ermittelt und die notwendigen Finanzmittel in den Gemeindeetat eingestellt werden.