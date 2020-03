Investieren für künftige Generationen

In mehreren Veranstaltungen, zuletzt bei einer Jungwählerversammlung, haben die Freien Wähler ihren Fahrplan für Petershausen zur Diskussion vorgestellt.

Petershausen – Schon bei den ersten Treffen des neuen Kandidatenteams war den Freien Wählern klar, dass der in den vergangenen sechs Jahren auf den Weg gebrachte nachhaltige Kurs für Petershausen, „unbedingt fortgeführt werden soll“. Hier eine Übersicht über das das Programm.

Gemeindeeinnahmen verbessern

Die bereits „erfolgreich umgesetzten Gewerbeansiedlungen im neuen Gewerbegebiet Eheäcker sollen auf den verfügbaren Flächen fortgeführt werden“, so die Freien Wähler. Mit professionellem Service der Gemeindeverwaltung sollen Unternehmer bei Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen begleitet werden. Das im ISEK verankerte, moderate Wachstum soll laut FW aktiv gesteuert und die Baulandentwicklung weiter als zusätzliche Einnahmenquelle für unsere Gemeinde erschlossen werden.

Infrastruktur erneuern und ausbauen

In den vergangenen Jahren wurde „bereits viel in die Sicherung und Modernisierung unserer Wasserversorgung und Abwasserentsorgung investiert“, heißt es im Wahlprogramm. „Mit weiteren Investitionen, vor allem in den Bereichen Sanierung der Kanalisation, soll eine langfristige und für unsere Mitbürger bezahlbare Ver- und Entsorgung gewährleistet bleiben.“ Die Ortskernsanierung wird weiter vorangetrieben. Dabei sollen, wenn es nach den Freien Wählern geht, alle Potentiale für die Sanierung von Kanälen, Breitband, Energie- und Wärmenetzen genutzt werden. Die Neubauten des Kinderhauses, die Schulerweiterung/Sanierung und der Neubau der Feuerwehr Petershausen sollen, laut FW, wie geplant umgesetzt werden.

Bauland und Wohnungsbau

Dem Grundsatz Innenverdichtung vor Neuversiegelung verpflichtet, wollen die Freien Wähler vor allem das Leuchtturmprojekt Rosensiedlung zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Jung und Alt, für hochwertiges wie auch soziales Wohnen, umsetzen. Bürgerinitiativen, Genossenschaften und Baugemeinschaften werden unterstützt. Ergänzend sollten laut FW ausgewählte Neubaugebiete für ländliches Wohnen in den Dörfern erschlossen werden.

Verkehrsentwicklung steuern

„Die Umgehungsstraße als zentrales Verkehrsprojekt muss planfestgestellt werden. Nur so kann unsere aktive Rolle als P+R Bahnhof und ÖPNV Knotenpunkt für unsere Region weiterentwickelt werden“, sagen die Freien Wähler. Radwege würden gebaut, sobald die Grundstücke dafür verfügbar sind. Auch solle der ÖPNV Busverkehr mit neuen Haltestellen und interaktiven Fahrplananzeigern an zentralen Umsteigestellen optimiert werden. (Geh-)Wege und Straßen werden Abschnitt für Abschnitt saniert. Eine Ausnahmegenehmigung für ein aktives Parkraummanagement (Anwohnerparkzonen) soll mit Nachdruck beim Freistaat eingefordert werden.

Gesundheit und Senioren

Mit dem Projekt Rosensiedlung soll ein modernes MVZ / Gemeinschaftspraxis und ein Pflegestützpunkt möglich werden, wünschen sich die Freien Wähler. Arztsitze würden notfalls von der Gemeinde gesichert und „unsere Ersthelfer weiter aktiv unterstützt“. Auch im regionalen Wettbewerb um einen Rettungsstützpunkt wollen sich die Freien Wähler weiter engagieren.

Kinder und Familien

Der Ganztageszug als zentraler Beitrag zur Vielfalt der Schul- und Betreuungsangebote in der Gemeinde soll auf den Weg gebracht werden. Die weitere Sanierung der älteren Bauabschnitte der Grundschule soll eine umfassende Digitalisierung des Schulgeschehens ermöglichen. „Heute hat bereits jedes Kind seinen Betreuungs- und Schulplatz. Dies muss auch in Zukunft unbedingt sicher gestellt bleiben“, fordern die Freien Wähler. Mit dem Projekt Wassererlebnis Glonn und weiteren Spielplatzsanierungen sollen Naherholungs- und Freizeitpotentiale ausgebaut werden.

Ehrenamt, Vereine, Kultur

Die inzwischen etablierten Feste und Veranstaltungen wie Marktplatzfest und Gesundheitstag sowie die Märkte sollen durch weitere Formate ergänzt werden. Ziel sei ein dichtes kulturelles Geschehen, „das unsere Gemeinde weiter belebt und in dem sich alle Mitbürger und Generationen wiederfinden können“. Die bereits vielfältig mit Vereinsförderrichtlinie und Zuschüssen für Investitionen gelebte, wertschätzende Unterstützung von Vereinen und Initiativen solle fortgeführt werden. „Die ausgesprochen erfolgreichen Bürgerdialoge sollen zum Thema Zukunft Bürgerhaus / Rathaus fortgesetzt werden“, fordern die Freien Wähler. Das Ehrenamt als Stütze unseres Gemeindelebens müsse lebendig bleiben.

Klimaschutz und Energie

Mit Energienutzungskonzepten für die Neubaugebiete und den östlichen Kernort „sollen erneuerbare Energien bevorzugt zur Strom- und Wärmegewinnung, auch für die bestehenden Siedlungen, erschlossen werden“, heißt es im Programm. Ein (e)Car Sharing und die ständige Verbesserung des ÖPNV Angebots, sowie kommunale und private Energiesparprogramme, „sollen uns auf den Weg einer Klimaschutzgemeinde bringen“.

Investitionen

Die Freien Wähler betonen: „Niemand von uns will Kinder in heruntergekommene Schulen oder Ehrenamtliche in baufällige Feuerwehrhäuser schicken.“ Gerade im Interesse zukünftiger Generationen müsse weiter investiert werden. „Die Rahmenbedingungen dafür waren noch nie so gut!“