Neuer Träger für Kindergarten: Für Familien soll sich nichts ändern

Von: Petra Schafflik

Der Kindergarten St. Laurentius in Petershausen bekommt einen neuen Träger. © panthermedia/AllaSerebrina

Der Kindergarten St. Laurentius in Petershausen bekommt einen neuen Träger. Die Gemeinde will die Einrichtung in bewährter Weise weiterführen.

Petershausen – Der Kindergarten St. Laurentius wird zum kommenden, neuen Kindergartenjahr nicht nur in den Neubau am Storchenweg umziehen. Vielmehr gibt es zum 1. September auch einen Wechsel der Trägerschaft, die vom Franziskuswerk Schönbrunn an die Gemeinde Petershausen übergeht. Darüber informierten Franziskuswerk und Gemeinde jetzt in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Neuer Träger im Kinderhaus St. Laurentius in Petershausen

Wichtig für alle Familien: Die Gemeinde will die Einrichtung, die rund 100 Kinder in drei Regel- und einer Inklusionsgruppe besuchen, in bewährter Weise weiterführen. „Wir lassen alles, wie es ist“, betont Bürgermeister Marcel Fath auf Nachfrage der Heimatzeitung. Das 14-köpfige Team wird übernommen, das Konzept einer christlich geprägten Einrichtung, die Kinder von zwei Jahren bis zum Schuleintritt betreut, soll weitergeführt werden.

„Der Gesetzgeber macht es Trägern immer schwerer“

Auslöser dafür, dass sich das Franziskuswerk von der Trägerschaft zurückzieht ist, dass der Kindergarten schon über Jahre nicht mehr wirtschaftlich vertretbar geführt werden konnte, heißt es in der Presseerklärung. Rathauschef Fath wird deutlicher: „Der Gesetzgeber macht es Trägern immer schwerer.“ Die staatliche Finanzierung passe schon lange nicht mehr, gleiche Inflation und Mehrkosten durch gesetzliche Auflagen in keiner Weise aus. „Risiken werden abgewälzt“, beklagt Fath. Gemeinden und Träger gerieten in einen „Verteilungskonflikt um viel zu geringe Mittel“.

Franziskuswerk und Gemeinde Petershausen konnten eine für alle Beteiligten tragbare Lösung nicht finden, die Trägerschaft soll nicht fortgeführt werden, heißt es in der Presseerklärung.

Danke für gute Zusammenarbeit

Daher hat sich der Gemeinderat entschieden, den Kindergarten zum 1. September 2023 in eigene, kommunale Trägerschaft zu übernehmen. „Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Gemeinde Petershausen und dem Franziskuswerk soll natürlich weiter bestehen bleiben“, so Bürgermeister Marcel Fath.

Das Franziskuswerk wiederum bedankt sich für die gute Zusammenarbeit bei der Gemeinde Petershausen und bei den Mitarbeiterinnen für ihre ausgezeichnete pädagogische Arbeit. „Der Kindergarten St. Laurentius wird als beliebter und hoch qualifizierter Sozial- und Lernraum für Kinder ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt übergeben“, ergänzt Markus Holl, Geschäftsführer des Franziskuswerks Schönbrunn.

PETRA SCHAFFLIK