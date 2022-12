Für den Fall eines Blackouts: Gemeinde kauft Stromaggregat

Von: Petra Schafflik

Stromlieferant auf Rädern: Dieses Notstromaggregat ist mobil und verfügt über einen Lichtmast. Petershausen will nun Notstromaggregate kaufen, um für den Fall eines Blackouts vorzusorgen. © mm-Archiv

Die Wasserversorgung im Ort ist bei Stromausfall sichergestellt. Anders sieht es bei der Abwasserentsorgung aus, wo der zuständige Eigenbetrieb Petershausen (EGP) deshalb jetzt 170 000 Euro in eine Notstromversorgung investiert. Zu diesem Ergebnis kam der Werkausschuss des Gemeinderats, der sich intensiv mit den Folgen eines Blackouts befasst hat.

Petershausen – In Sachen Trinkwasser ist die Gemeinde „im Großen und Ganzen gut aufgestellt“, so Bürgermeister Marcel Fath (FW). Allein über den hydraulischen Wasserdruck aus dem Hochbehälter bleibt auch ohne Strom etwa einen Tag lang die Wasserversorgung aufrechterhalten. Zudem verfügt das Wasserwerk über eine Notstromversorgung, die den Brunnen, die Wasseraufbereitung sowie die Drucksteigerungsanlage in Kollbach versorgt.

„Das ist eine ältere, aber robuste Technik, die regelmäßig gewartet wird“, erklärte Experte Hans Hofmann vom Fachbüro HPE. Bei einem Blackout fließe so überall im Ort weiter Wasser, in einigen Bereichen würde der Druck für die Löschwasserversorgung nicht ausreichen. Doch die Feuerwehr könne reagieren, Wasser an geeigneten Punkten entnehmen. Einzig der Einödhof Berghanerl wäre von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Eine insgesamt beruhigende Situation, betonte der Bürgermeister. Sollte auch die Notstromversorgung ausfallen, „wird die Bevölkerung von der Feuerwehr mobil mit Wasser versorgt“. Um auch den Einödhof abzusichern, wird mit Investitionskosten von 1200 Euro eine Notstrom-Einspeisemöglichkeit geschaffen.

Deutlich schlechter steht es bei einem Blackout um die Abwasserentsorgung. „Notstrom-Einspeisungen sind da, aber die Aggregate fehlen“, erläuterte Experte Hofmann. Die Folgen im Notfall: „Die Kläranlage kippt, es gibt einen Rückstau, das Abwasser läuft auf Grundstücke und in Keller, in der Glonn gibt es ein Fischsterben.“ Sobald dann die Bakterien der Kläranlage mangels Belüftung abgestorben sind, dauert es danach viele Wochen, die Abwasserreinigung neu zu starten. Mit schmutzigem Wasser überflutete Wiesen und massiver Gestank im Ort sind dagegen noch erträgliche Folgen.

Gemeinderat Wolfgang Stadler: „170 000 Euro für den Fall, den man sich nicht vorstellen kann.“

Verhindern lässt sich dieses Szenario mit einer fest installierten Notstromversorgung an der Kläranlage plus zwei mobilen Geräten, um die Pumpstationen abwechselnd und stundenweise zu betreiben. Eine Investition von insgesamt 170 000 Euro, mit der bei trockenem Wetter jegliche Schäden verhindert würden. Bei Regenwetter, wenn mehr, dafür weniger belastetes Abwasser zur Kläranlage strömt, würden Auffangbehälter wohl teilweise übergehen und Grenzwerte leicht überschritten.

Tolerierbare Risiken, so der Experte. Denn eine vollständige Absicherung kostet nicht nur 400 000 Euro, sondern ist personell nicht darstellbar. Nötig wäre nämlich ein größeres Notstromaggregat an der Kläranlage, plus zwei mobile und weitere acht stationäre Geräte an Pumpstationen und dazu ebenso viele Mitarbeiter.

Doch soll die Gemeinde überhaupt Geld in eine Notstromversorgung der Kläranlage stecken? „Überall heißt es, einen längeren Ausfall wird es nicht geben“, gab Wolfgang Stadler (SPD) zu bedenken. „170 000 Euro für einen Fall, den man sich nicht vorstellen kann“, sagte Hans Scherer (FW). Das Risiko mag gering erscheinen, die potenziellen Schäden aber wären gravierend, merkte Bürgermeister Marcel Fath (FW) an. Eine Notstromversorgung werde zudem Pflicht beim neuen Wasserrecht, das die EGP gerade für die Kläranlage auf die nächsten 20 Jahre beantragt, so Abwassermeister Franz Resner.

Einstimmig wurde daher beschlossen, für 170 000 Euro Notstromaggregate zu kaufen. Allerdings: Aktuell habe derartige Geräte eine Lieferzeit von einem Jahr.

