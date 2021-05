Gemeinde Petershausen übernimmt Kita

Kinderkrippe Glonntaler Biberbau hat ab Herbst neuen Träger

Petershausen – Die Gemeinde Petershausen übernimmt ab September als Träger die Kinderkrippe Glonntaler Biberbau. Das teilt Bürgermeister Marcel Fath (FW) in einer Presseerklärung mit. Damit wird die Kita zu einer gemeindlichen Einrichtung.

Beim Verein „Willkommen Sein“ als bisherigem Träger bedankt sich Fath für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit. „Gemeinsam wurde in den letzten Monaten ein einvernehmlicher Betriebsübergang organisiert.“ Die Gemeinde übernimmt das Pädagogenteam wie auch alle bestehenden Betreuungsverträge, betont der Rathauschef. Neue Betreuungsverträge ab 1. September werden dann direkt mit der Gemeinde abgeschlossen.

Aus organisatorischen Gründen wird das konkrete Vertragsangebot an die neuen Eltern erst im Juli erfolgen können. Allerdings will man die Betreuungsplätze vorab über das digitale Anmeldesystem Little Bird so früh wie möglich bestätigen, um den Familien Planungssicherheit zu gewährleisten. Rathauschef Fath verspricht maximale Kontinuität: „Ansprechpartner, Betreuungszeiten und Personal bleiben die Gleichen.“ Für Eltern, Mitarbeiterinnen und Kinder „wird sich erst einmal nichts ändern“. Auch stehe er Bürgern „für grundsätzliche Fragen natürlich zur Seite“.

Der Glonntaler Biberbau war 2009 als Krippe gegründet worden und zog 2011 in das damals von der Gemeinde neu errichtete Kita-Gebäude an der Münchner Straße. Im selben Haus ist seit 2018 im Dachgeschoss der gemeindliche Kindergarten Mosaik eingerichtet. Träger der heute viergruppigen Krippe Glonntaler Biberbau war aber von Anfang an der Verein „Willkommen sein“, der im Ort auch das Tagesmütter-Projekt organisiert.

Auslöser für die aktuelle Übernahme der Krippe durch die Gemeinde war, „dass die Vorstellungen über die künftige Finanzierung der Einrichtung weit auseinanderlagen“, erklärt Bürgermeister Fath auf Nachfrage der Heimatzeitung. Die Differenzen könnten möglicherweise auch daher rühren, dass dem Verein seit 2018 mit auswärtigen Vorständen, die von einem bundesweit tätigen Sozialverband kommen, inzwischen der örtliche Bezug zu Petershausen fehlt.

Damit die Gemeinde die Kita auch praktisch übernehmen kann, wird der Gemeinderat Petershausen spätestens im Juni eine neue Kita-Satzung erlassen. Wie für alle Petershausener Einrichtungen bereits angekündigt, wird es auch im Glonntaler Biberbau eine Erhöhung der Betreuungsgebühren geben, so Fath. Ein Nachtragshaushalt der Gemeinde wird ebenso notwendig sein, da die Personalkosten der Kita-Mitarbeiterinnen in dem bereits verabschiedeten Etat nicht enthalten sind.

Wichtig für Petershausener Familien: Die Notbetreuung der Tagesmütter, die in Räumen des Glonntaler Biberbau untergebracht ist, soll weiter gewährleistet bleiben. Träger bleibt hier der Verein „Willkommen Sein“. Eine Erneuerung des Mietvertrags befinde sich in Abstimmung, so Fath. „Die Tagesmütter werden uns auch in Zukunft herzlich willkommen sein.“