Haltesäulen werden zum Hindernis

Rollstuhlfahrer stehen bei der Benutzung der Münchner S-Bahnen vor zwei großen Problemen: der Spalt zwischen Bahnsteigkante und Wagen sowie in den neuen Zügen Haltesäulen, die mitten im Raum stehen.

Petershausen – Der Gemeinschaft der Körperbehinderten Petershausen kritisiert die neuen Münchner S-Bahnen, die seit Sommer 2018 in Betrieb sind. Nach einem Selbsttest bemängeln Mitglieder des Vereins die Haltesäulen, die die Bahn in alle 238 Züge der Baureihe 423 eingebaut hat. Der Grund: „Durch den Einbau der Haltesäule werden die Rollstuhlfahrer daran gehindert, in den Wagen einzusteigen“, behauptet der Vereinsvorsitzende Josef Wiesheu. Betroffen sind vor allem Rollstuhlfahrer mit größeren, elektrisch betriebenen Stühlen. Ist der Spalt zwischen Bordsteinkante und Wagen auch noch zu groß, haben nicht nur die Rollis ein Problem.

Wegen des Spalts zwischen Bordsteinkante und Wagen rollen die Behinderten sicherheitshalber gerne rückwärts in den Zug. „Dann aber stoßen sie an die Säule. Deshalb müssen sie wieder nach vorne fahren, wobei sich die Vorderräder quer stellen und dabei in den Spalt rutschen könnten“, so Josef Wiesheu.

Problem Nummer zwei beschreibt Monika Burger. Sie ist Mitglied im Facharbeitskreis Mobilität des Behindertenbeirats der Stadt München und selbst Rollstuhlfahrerin: „Um sich auf die für die Behinderten reservierten Plätze im ersten und letzten Wagen stellen zu können, müssen Rollstuhlfahrer gleich nach der Tür nach rechts fahren. Doch hierfür ist der Wendekreis zu klein.“ An die breiteren Elektrostühle habe die Bahn nicht gedacht, so Burger. Aus diesem Grund ist sowohl sie als auch Josef Wiesheu der Meinung: Die Haltesäulen gehören weg.

Die S-Bahn München weist die Kritik aus Petershausen und München zurück. Die Benutzbarkeit von Eisenbahnen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sei genau geregelt, so eine Sprecherin. „Selbstverständlich erfüllen auch die modernisierten Fahrzeuge der S-Bahn München diese Anforderungen; das konnte in einem entsprechenden Überprüfungsverfahren bei der Inbetriebnahme erfolgreich nachgewiesen werden“, so die Sprecherin weiter.

In die Konzeption der Modernisierungsmaßnahmen seien laut Bahn mehrere Analysen eingeflossen, beispielsweise die Auswertung von Fahrgastbeschwerden, Experteninterviews und die Beobachtung des Fahrgastverhaltens in den S-Bahnen. „Im November 2018 fand eine Probefahrt mit der modernisierten S-Bahn mit Vertretern von Behindertenverbänden statt. Dabei ist der Einstieg sowohl mit normalen Rollstühlen als auch mit E-Rollis getestet worden und bei richtiger Lage der Rampe als vertretbar befunden worden“, so die Sprecherin.

Die Vorsitzende des Facharbeitskreises Mobilität, Brigitte Neumann-Latour, gibt der Bahn insofern recht, als dass auch gehbehinderte Menschen ein Recht auf barrierefreie Nutzung der Bahn haben und sich irgendwo festhalten müssen. Sofern die Haltemöglichkeiten an der Zugdecke angeboten werden, sind sie für einen Teil der kleineren nicht und für kleinwüchsige Menschen nie zu erreichen, so Neumann-Latour. Insofern seien die Haltesäulen in den gewöhnlichen Wagen sinnvoll.

Bei Maßnahmen, die Menschen mit Handicap betreffen, wie die Haltesäulen „bindet uns die Bahn seit etwa zwei Jahren mit ein“, sagt Neumann-Latours Kollegin Burger. Vorher, so betont sie, sei das nicht der Fall gewesen. Und dann weist Burger auf das gravierendste Problem bei Bahnfahrten von Rollstuhlfahrern hin: der Spalt zwischen Bahnsteigkante und Wagen.

Dieser, so die Sprecherin der Bahn, „ist, technisch bedingt, nicht zu vermeiden. Deshalb führen alle S-Bahn-Züge am ersten Einstieg hinter dem Führerstand eine Rollstuhlrampe mit“. Nur: Kommt die Rampe zum Einsatz, muss der Zugführer seinen Führerstand verlassen, sie holen, den Rollstuhlfahrer einsteigen lassen, sie wieder aufräumen und kann erst dann wieder zurück an seinen Arbeitsplatz. „Das ist sehr umständlich und dauert lange“, so Monika Burger. Mögliche Folge: die von allen Bahnreisenden gefürchtete Zugverspätung.