Gemeinschaft der Körperbehinderten steht in Petershausen vor dem Aus

Nachfolger gesucht: Der aktuelle Vorstand mit Maria Dimer, Kerstin Inguane und Josef Wiesheu (von links) will gerne an Jüngere übergeben. © Petra Schafflik

Seit 23 Jahren engagiert sich die Gemeinschaft der Körperbehinderten in Petershausen. Nun aber droht dieser Gemeinschaft das Aus.

Petershausen - „Manches wurde erreicht, anderes nicht“, sagt Josef Wiesheu, der den Verein seit der Gründung im Jahr 2000 als Vorsitzender leitet. Doch neben der Lobbyarbeit für Behinderte ging es dem Verein mit aktuell knapp 30 Mitgliedern immer auch um das Miteinander.

Zusammenkünfte sind den Mitgliedern wichtig

Gemeinschaftliche Ausflüge, die zuletzt durch Corona nicht mehr stattfinden konnten, gab es früher regelmäßig. Woran aber alle mit großer Freude festhalten, das sind die monatlichen Treffen. „Die Mitglieder schätzen es, einfach bei Kaffee und Kuchen beisammen zu sitzen und sich zu unterhalten“, sagt Wiesheu. Für einige sind gerade diese Zusammenkünfte ein Highlight in ihrem Alltag.

Das alles könnte jedoch bald vorbei sein. Denn der gesamte Vorstand mit Vorsitzendem Josef Wiesheu, zweiter Vorsitzenden Maria Diemer und Schriftführerin Kerstin Inguane will sich nach teils jahrzehntelangem Engagement zurückziehen. „Wir gehen alle auf die 80 zu“, erklärt Wiesheu. Die Leitung sollen Jüngere übernehmen, so der Wunsch. Doch bei der Jahresversammlung Ende Februar fand sich unter den Mitgliedern niemand als neuer Vorstand.

Ein Blick in die Vereinschronik zeigt, dass die Gemeinschaft der Körperbehinderten positive Veränderungen im Ort angestoßen hat. An verschiedenen Straßenquerungen hat man erfolgreich die Bordsteinabsenkung angeregt, Behindertenparkplätze und die Behindertentoilette am Bahnhof wurden auch auf Hinweise des Vereins hin installiert. Auch beim ersten Abschnitt der Ortskernsanierung hat sich der Verein engagiert eingebracht. An verschiedenen Spazierwegen schließlich wurden Ruhebänke aufgebaut.

Wichtige Anlaufstelle und Interessensvertretung

Doch es gibt noch viele Problemstellen, von den schmalen, schadhaften Gehsteigen im Ortszentrum angefangen bis zu der Tatsache, dass kaum eine Arztpraxis im Ort barrierefrei erreichbar ist. Es bliebe also noch viel zu tun.

Und neben seiner Funktion als Interessensvertretung ist der Verein wichtige Anlaufstelle gerade auch für Senioren, die an aktiven Angeboten wie Gymnastik oder Ausflügen nicht mehr teilnehmen können oder wollen.

Über den geplanten Rückzug des Vorstands „sind die Mitglieder enttäuscht“, erzählt Wiesheu. Die geselligen Treffen einzustellen, das fiele den aktuellen Vorständen auch schwer, doch weitermachen wollen sie auf keinen Fall. „Der Verein ließe sich auch als lose Gruppe führen, aber es bräuchte dennoch eine Person als Koordinator.“

Ein letzter Versuch, die Gemeinschaft – als Verein oder lose Gruppe – zu retten, wird am Freitag, 31. März, unternommen bei einer erneuten Mitgliederversammlung, die um 16 Uhr im katholischen Pfarrheim (Am Pfarrangerweg 6) stattfindet. Wer als Vorstand mitwirken würde oder die Gemeinschaft der Körperbehinderten ohne Vereinsstatus weiter koordinieren würde, darf sich gerne melden bei Josef Wiesheu unter Telefon 0 81 37/83 16.

