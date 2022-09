Gemischter Chor Petershausen beschwingt und heiter

Von: Petra Schafflik

„Wir sind wieder da!“ Der Gemischte Chor Petershausen sang fetzige Lieder, stimmte aber auch leise Melodien an. © Petra Schafflik

Gleich mehrere Premieren gab es beim Sommerkonzert des Gemischten Chors Petershausen.

Petershausen – Für ein „Sommerkonzert“, wie der Gemischte Chor Petershausen seine Veranstaltung angekündigt hatte, waren die Temperaturen am Samstagabend zwar frisch. Doch der eigentliche Titel „Wir sind wieder da“ wurde der Stimmung recht gut gerecht, denn Künstler wie Publikum freuten sich spürbar über das Wiedersehen nach pandemiebedingter Pause, alle waren in heiterer, beschwingter Laune.

20 Sänger und Sängerinnen sorgen für einen gelungenen Abend

Und mit dem Song „Cabaret“ aus dem gleichnamigen Musical setzten die 20 Sänger und Sängerinnen zu Beginn gleich ein energiegeladenes Leitmotiv für einen gelungenen Musikabend, den in der Sporthalle des SV Petershausen gut 120 Zuhörer mit großer Begeisterung verfolgten. „Life is a Cabaret“ – dieser Refrain des Auftaktlieds könnte ein passendes Motto des Abends sein, sagten Kilian Thomas und Ilse Oftring-Thomas, die mit launigen Moderationen durchs zweistündige Programm führten. Was liege schließlich näher „als Show, Flitter, Glanz, Glamour – und der Gemischte Chor Petershausen“, meinten sie augenzwinkernd.

Tatsächlich erwartete die Zuschauer ein Abend, bei dem sich rockig-fetzige Songs mit leisen, nachdenklichen Melodien abwechselten, die heitere Note aber doch den Ton angab. Der Gemischte Chor, musikalisch begleitet von Marvin Balzer (Klavier) und Maxi Boser (Schlagzeug), präsentierte einen gelungenen Mix bekannter Melodien aus Musicals wie „Cats“ oder „Phantom der Oper“ sowie Pop- und Rocksongs wie etwa „Dancing Queen“ von Abba, die zum Mitträumen und Mitschwingen einluden.

Solisten waren die Ensemblemitglieder Karl Kühbandner und Christa Jürgensonn sowie als Gast Tenor Josef Lechner. Weiterer Gast war der Chor Zwischentöne unter Leitung von Karin Richter, der mit ruhigen, besinnlichen Liedern die Zuhörer begeisterte. Wie etwa John Lennons „Imagine“, das mit Liedzeilen wie „Imagine all the people living life in peace“ aktueller nicht sein könnte.

Als neue Band treten die „P-Town-Rockers“ auf

Neben bekannten Songs fand im Programm auch Besonderes seinen Platz. So präsentierte Karl Kühbandner das Lied „Dos Kelbl“ aus dem Musical „Esterke“, das er im Original in Jiddisch vortrug. Eigens für die Aufführung gegründet haben sich als neue Band die „P-Town-Rockers“ mit Chorleiterin Anna Nam-Winkler (Klavier), Marvin Balzer (E-Bass) und Maxi Boser (Percussion). Ihre Interpretation von „America“ aus dem Musical West Side Story wurde mit rauschendem Applaus aufgenommen.

Doch damit war es noch nicht genug der „Premieren“: Als „Uraufführung“ spielten die P-Town-Rockers die Komposition „Am Moor“ von Marvin Balzer, die beim Publikum gut ankam. Für den Abba-Song „Thank you for the music“ versammelten sich schließlich alle Sänger beider Chöre auf der Bühne, um sich gemeinsam zu verabschieden.

Die Idee der Programm-Macher, dass der letzte Song gleichzeitig Zugabe sein sollte, ging mit dem begeisterten Publikum aber nicht auf. Erst nach einer schwungvollen Wiederholung und langem Applaus machten sich die Zuhörer schließlich beschwingt auf den Heimweg.

