Männerchor sucht Nachwuchs

Der Gesangverein Petershausen feiert nächstes Jahr 110. Geburtstag. Aber: Es gibt einen Wermutstropfen: „Auch wir haben, wie viele andere Vereine oder Chöre, Nachwuchssorgen, die wir versuchen in den Griff zu bekommen“, erklärt der Vorsitzende des Gesangvereins, Manfred Seemüller. Deshalb sind Männer gesucht!

Petershausen – Der Gesangverein ist nicht nur der älteste Kulturverein der Gemeinde Petershausen, sondern auch ein ausschließlicher Männerchor – nur die Leitung hat seit vergangenem Februar erstmals eine Frau übernommen. Doch es fehlt an Nachwuchs. Seemüller: „Wir freuen uns über Männer, völlig unabhängig vom Alter, die Freude am Gesang, aber auch an geselligen Auftritten und Stunden nach den Proben haben.“ Für Unentschlossene gebe es auch eine Projektmitgliedschaft. Das heißt: Der Sänger singt nur bei einigen Veranstaltungen mit und ist nicht fest bei allen Auftritten eingeplant.

Derzeit sind 22 aktive Sänger – in vier Stimmlagen – mit dabei. Sie haben sich für das 110-jährige Jubiläumsjahr viel vorgenommen: „Wir werden ab Januar konzentriert und zielstrebig in die Proben gehen“, so Seemüller. Derzeit sei der Verein „einer der wenigen noch aktiven Männerchöre im weiten Umkreis“, sagt der Vorsitzende. „Deshalb wollen wir zeigen, dass ein reiner Männerchor auch in der heutigen Zeit noch seine Berechtigung hat und unsere gesangliche Bandbreite unter Beweis stellen.“

Unterstützt werden die Sänger von Chorleiterin Anna Winkler-Nam aus Petershausen. Sie ist auch Organistin in der Pfarrei St. Laurentius. Manfred Seemüller erzählt: „Wir sind einen etwas ungewöhnlichen Weg für einen Männerchor gegangen und haben uns eine weibliche Chorleiterin geholt.“ Mit gutem Renommee! Winkler-Nam ist als Berufsmusikerin viel auf der ganzen Welt unterwegs. Der Petershauser Gesangverein ist ihr erster Chor, den sie auf große Auftritte vorbereitet: „Aber auch für uns Sänger ist es ein Abenteuer“, sagt Seemüller, denn: „Unsere Chorleiterin versteht es, die eine oder andere musikalische Reserve aus dem Chor herauszukitzeln.“ Mit ihrer charmanten Art sei die gebürtige Südkoreanerin eine absolute Bereicherung für den Chor.

Mit Anna Winkler-Nam wird der Chor das kommende Jahr bestreiten. Ein Höhepunkt ist das Jubiläumskonzert am Samstag, 9. November 2019, in der Mehrzweckhalle. Dazu hat der Gesangverein mehrere Chöre und das Kammerorchester Petershausen eingeladen. Weitere Auftritte sind beim Volkstanz am 30. März im Petershauser Pfarrheim, beim musikalischen Frühschoppen des gemischten Chores am 30. Juni, beim Hoagarten am 28. Juli im Biergarten des Sportheims und beim Münchner Christkindlmarkt am 20. Dezember 2019.

Für gesangsfreudige Männer

Der Chor probt jeden Freitag von 20 bis 21.30 Uhr im Sportheim. Während der Sommer- und Weihnachtsferien ist Probenpause. Interessierte können jederzeit unverbindlich vorbeischauen. Weitere Infos unter www.gesangverein-petershausen.de.