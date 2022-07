Gestaltungshandbuch für die Rosensiedlung

Von: Petra Schafflik

Hier entsteht das Baugebiet mit Platz für 550 Menschen. © ps

Petershausen – Wo sich heute noch ein goldgelbes Getreidefeld erstreckt, sollen in einigen Jahren 550 Menschen in der neuen Rosensiedlung leben. Und auch wenn von diesem städtebaulichen Großprojekt zuletzt wenig zu hören war, kommt das Vorhaben planmäßig voran. Gleich zwei wichtige Schritte hat der Gemeinderat jetzt in seiner Sitzung am Donnerstag vollzogen.

Einstimmig gebilligt wurde ein Gestaltungshandbuch. Das knapp 100-seitige Werk wird als Teil des Bebauungsplans den Bauherren eine verbindliche Leitlinie geben für Materialien, Farben und Strukturen, die der Rosensiedlung eine einheitliche Anmutung geben sollen. Ebenfalls ohne Gegenstimme fielen wichtige Grundsatzentscheidungen zur geplanten Nahwärmeversorgung, die vollständig in der Hand der Gemeinde liegen wird.

Konkret führt die Planung der Wärmeversorgung das Kommunalunternehmen Petershausen (KUP) mit einem erfahrenen Ingenieurbüro durch, Leitungsnetz und Vertrieb werden über den Eigenbetrieb laufen, so der Beschluss. Der ursprüngliche Partner, das im Bereich erneuerbare Energien tätige Unternehmen GP Joule, wollte laut Bürgermeister Marcel Fath „selbst Gesellschafter werden“ und ist deshalb aus dem Vorhaben ausgestiegen. Doch ein neues, spezialisiertes Ingenieurbüro ist bereits gefunden, kündigte Fath an.

Tatsächlich ist das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung der Rosensiedlung nicht leicht zu erreichen. Ein erstes Konzept, das Professor Markus Brautsch vom Institut für Energietechnik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden erarbeitet hatte, musste bekanntlich verworfen werden. Die Bayernwerke als Netzbetreiber hatten die geplante gemeinsame Nutzung des dezentral auf allen Dächern erzeugten Stroms abgelehnt.

Ein neues Konzept präsentierte Ende Januar das Unternehmen GP Joule, das bereits den geplanten Solarpark Lindach konzipiert. Vorgesehen ist nun ein Nahwärme-Netz mit zentraler Luft-Wärmepumpe, die Energie dafür soll aus einer noch zu planenden Freiflächen-Photovoltaikanlage kommen. Für Spitzenlasten war ursprünglich ein Gaskessel vorgesehen, dieses Detail wird aufgrund der aktuellen Entwicklung am Energiemarkt noch überarbeitet.

Wolfgang Stadler (SPD) fragte, ob man nicht ganz von Gas wegkommen könne. Doch ein Wärmenetz, bei dem bei Dunkelflaute womöglich Bewohner von 260 Wohneinheiten frieren müssen, gehe nicht, erklärte Kämmerer und KUP-Geschäftsführer Daniel Stadelmann. „Wir werden irgendeine Verbrennung reinnehmen müssen.“ Für Erdwärme fehle der Platz, für Hackschnitzel die Lagerkapazität, „wir werden um Gas nicht ganz herumkommen.“ Aber Pellets ließen sich eventuell noch mit einsetzen. Details wird das Ingenieurbüro erarbeiten.

Weiter geht es auch in Sachen Architektur: Ein Gestaltungshandbuch gibt ein Material- und Farbkonzept vor, um die Qualität von Bebauung und Freiflächen, um ein optisch einheitliches Bild der künftigen Rosensiedlung zu sichern. „Ziel ist, dass das Viertel kein kunterbuntes Quartier wird, sondern eine eigene Identität und Charakter hat“, erklärte Planer Oliver Lambrecht vom Tübinger Büro Eble Messerschmidt Partner, das seit zehn Jahren das Projekt Rosensiedlung seit dem städtebaulichen Wettbewerb betreut. Das Gestaltungshandbuch, an dessen Erarbeitung auch die privaten Grundeigentümer im Gebiet Rosensiedlung beteiligt waren, machte Bauherren keine starren Vorgaben, es bleiben Freiräume, betonte Lambrecht. Doch diese weitgefassten Richtlinien sind verpflichtend und gehen auch bei einem Verkauf auf neue Eigentümer über. Die Einhaltung wird schon vor dem Bauantrag geprüft von einem Gremium, das noch besetzt werden muss.

Mit den Beschlüssen zu Energieversorgung und Gestaltungshandbuch biegt das Projekt Rosensiedlung jetzt auf die Zielgerade ein. Sobald im Oktober das Energiekonzept steht, soll der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. „Dann werden wir alles zusammenführen zum Finale“, so Bürgermeister Fath. Ziel ist, schon im Februar 2023 die Erschließung des Baugebiets auszuschreiben.