Petershausen: Großinvestition an der Kläranlage

Die Gemeinde Petershausen will den Klärschlamm der Kläranlage selbst entwässern. Dafür nimmt sie mehr als eine Million Euro in die Hand.

Petershausen – Wenn die Mikroorganismen bei der Abwasserreinigung ihre Arbeit getan haben, bleibt Klärschlamm übrig. In Petershausen, wo die Kläranlage das Abwasser von 6500 Einwohnern und ortsansässigen Betrieben reinigt, fallen jährlich 2700 Kubikmeter dieser Substanz an. Dabei ist das meiste Wasser, der Gehalt an Feststoffen beträgt nur 2,2 Prozent. Diese wässrige Brühe wird auf dem Gelände der Kläranlage in zwei Behältern zwischengelagert, dreimal jährlich rückt eine Dienstleistungsfirma an zur Entwässerung und zum Abtransport.

Ein Verfahren, wie es beim Bau der Kläranlage 2001 noch üblich war, während jüngere Systeme mit einer eigenständigen Klärschlamm-Entwässerung ausgerüstet sind. Doch die notwendige Kooperation mit Fremdfirmen führt inzwischen verstärkt zu betriebstechnischen Schwierigkeiten, erläuterte Werkleiter Alexander Wiringer den Gemeinderäten im Werkausschuss.

„Das Problem wird immer größer.“ Die Kapazität der beiden Schlammsilos ist begrenzt, doch die mobilen Entsorger kommen nicht zuverlässig, lassen Termine platzen. Die Folge: Der überschüssige Klärschlamm kann mangels Lagermöglichkeiten oft nicht aus der Kläranlage abgezogen werden, das System muss dann „irgendwie“ am Laufen gehalten werden. „Das kostet unfassbar viel Strom“, so Wiringer.

Abgesehen davon bedarf die Zusammenarbeit mit mobilen Entwässerungsfirmen einer engmaschigen Planung, weil die in den kalten Wintermonaten nicht arbeiten können. Die Lagerbehälter müssen also immer vor dem Winter leergefahren werden.

Abhilfe schaffen soll nun eine eigene Schlammentwässerung auf dem Betriebsgelände. Das entschieden die Gemeinderäte im Werkausschuss einstimmig.

Ein Konzept präsentierte Josef Waldinger vom Ingenieurbüro Dippold und Gerold den Gemeinderäten. Vorgesehen ist ein Betriebsgebäude mit der Entwässerungstechnik im Obergeschoss und ebenerdig mit Auffangbehältern für den entwässerten Schlamm und Lagermöglichkeiten für Betriebsstoffe.

Offen ist, ob eine Zentrifuge oder eine Schneckenpresse als Entwässerungstechnik eingesetzt wird. Praktische Versuche mit beiden Verfahren sind mit Schlamm aus der Petershausener Kläranlage gelaufen. „Denn jeder Schlamm ist anders“, wie Experte Waldinger betonte. Im Ergebnis unterscheiden sich beide Systeme im Wasser- und Stromverbrauch, im Bedarf an Flockungsmittel, im Entwässerungsgrad wie im Handling. Doch im Vergleich der Wirtschaftlichkeit habe sich ein Patt ergeben, erläuterte Waldinger. Sein Rat: „Beide Maschinen ausschreiben und dann entscheiden.“

Die Kosten für Gebäude und Technik werden sich nach der vorliegenden Kalkulation auf 1,1 Millionen Euro belaufen. Auf die Abwassergebühren der Bürger wird sich aber nicht diese Investitionssumme auswirken, sondern nur der finanzielle Mehraufwand, der sich aus Abschreibung plus Zins abzüglich Betriebskostenersparnis berechnet. Das sind jährlich etwa 21 000 Euro, die in die nächste Gebührenkalkulation einfließen.

Die Klärschlammentwässerung soll 2021 in Betrieb gehen. Doch wenn der Klärschlamm dann vor Ort in Petershausen entwässert werden kann, ist er noch nicht entsorgt. Weil es dafür immer striktere Vorgaben und weniger Optionen gibt, wollen sich Gemeinden aus den Landkreisen Dachau und in einem interkommunalen Verbund zusammentun, um den Klärschlamm aller Anlagen gemeinsam und regional zu verwerten. Standort dieser Verwertung wird die Gesellschaft für Abfallverwertung (GfA) in Geiselbullach sein.