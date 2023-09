Hausbesitzer überrascht Einbrecher

Mann ist am Freitagabend in ein Haus in Glonnbercha eingebrochen. © dpa

Als ein Hausbesitzer in Glonnbercha am Freitagabend nach Hause kam, überraschte er einen Einbrecher. Doch der Dieb konnte flüchten.

Ein Einbrecher hat sich am vergangenen Freitag zwischen 17.30 Uhr bis 18.05 Uhr in Abwesenheit der Bewohner über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Freisinger Straße im Petershausener Ortsteil Glonnbercha verschafft. Der Täter entwendete Schmuck, dessen Wert die Polizei bislang noch nicht beziffern kann.

Sicher ist laut den Ermittlern aber, dass bei dem Einbruch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Beim Verlassen des Hauses traf der Einbrecher zwar noch auf einen zeitgleich heimkehrenden Hausbewohner, konnte aber unerkannt in Richtung Petershausen fliehen. Zeugen zufolge entfernte er sich mit einem dunklen Pkw, eventuell einem BMW, mit montiertem Kurzzeitkennzeichen aus dem Zulassungsbezirk München.

Der Täter wird als etwa 40 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er war bekleidet mit einer grünen Kappe, einem weißen Poloshirt und einer schwarzen Bauchtasche. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Die Polizei Dachau bittet daher um Zeugenhinweise unter Telefon 0 81 31/56 10.