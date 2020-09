Streitigkeiten mit dem Träger BRK: HvO-Team Petershausen quittiert Dienst

Auch unter Helfern kann es zu massiven Streitigkeiten kommen. In Petershausen hat das gesamte bisherige „Helfer vor Ort“-Team den Dienst niedergelegt. Auslöser waren unüberbrückbare Differenzen zwischen den Ehrenamtlichen und dem Kreisverband des BRK als Träger.

Verärgert: das HvO-Team Petershausen, das nun seinen Dienst quittierte, mit dem BRK-Kreisvorsitzenden Bernhard Seidenath (links), Bürgermeister Marcel Fath (rechts) und Sprecher Stefan Strehlow (7.v.l.) im Jahr 2018.

Petershausen – Wer in Petershausen die 112 ruft, darf meist schon medizinische Hilfe erwarten, bevor der Rettungsdienst eintrifft. Denn direkt in der Gemeinde rückt sofort ein „Helfer vor Ort“ (HvO) aus. Dieser ehrenamtlich organisierte Dienst sondiert die Situation, bereitet die Versorgung des Patienten vor, leistet Erste Hilfe, bis Notarzt oder Sanitäter übernehmen. Doch nun hat in Petershausen, wie erst jetzt bekannt wurde, schon im Mai fast das gesamte bisherige HvO-Team mit Sprecher Stefan Strehlow den Dienst niedergelegt. Auslöser waren offenbar unüberbrückbare Differenzen zwischen Ehrenamtlichen und dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes als Träger der HvO-Teams im Landkreis.

Dennoch ist die Versorgung der Bürger weiter gesichert, betont Dennis Behrendt, Leiter des BRK-Rettungsdienstes, auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten. Ein neues Team mit Sprecher Thomas Bauer leistet nun den HvO Petershausen. Bauer ist beruflich als Rettungssanitäter tätig, war bis zu einem Umzug früher schon beim HvO in Petershausen aktiv. „Jetzt freue ich mich“, so Bauer, „dass ich mich hier wieder einbringen kann.“

Es war ganz offenbar kein spontaner Entschluss, als das langjährige HvO-Team um Sprecher Stefan Strehlow in Petershausen sein Engagement eingestellt hat. Denn tatsächlich, das betont Strehlow ausdrücklich, „haben wir diesen Dienst sehr gerne gemacht, es hat unser Leben geprägt, es war uns eine Herzensangelegenheit“. 250 Einsätze und 6000 ehrenamtlich geleistete Stunden im Jahr belegten dies. Doch immer wieder hat sich das Petershausener Team offenbar vom BRK nicht ausreichend unterstützt gefühlt. Um aus der Sicht der Helfer wichtiges Material habe es Diskussionen gegeben, Unterstützung bei Messen oder Mitgliederwerbung hätte gefehlt, Informationen „sind an uns vorbeigelaufen“, moniert Strehlow.

Verärgert waren die Helfer auch, als sie Gelder einwarben für den Kauf eines neuen HvO-Fahrzeugs, während der Wagen dann aber geleast wurde. Das habe zu Fragen bei den Bürgern geführt. „Die Spendensammlung unter falschen Vorzeichen blieb an uns hängen.“ Im Team habe es zuletzt sogar Überlegungen gegeben, zu einem anderen Träger wie etwa den Johannitern zu wechseln. Das BRK will zu dieser Kritik an internen Abläufen im Detail nicht Stellung nehmen.

Doch fest steht, dass es vermittelnde Gespräche gegeben hat, die letztlich ergebnislos blieben. Bürgermeister Marcel Fath (FW) hat sich bei diesen Diskussionen um Ausgleich bemüht, wie er betont. „Der Verlauf ist ausgesprochen unglücklich.“ Auch der CSU-Landtagsabgeordnete und BRK-Vorsitzende Bernhard Seidenath erinnert sich an diese Gespräche. „Damals schien aber alles ausgeräumt.“ Deshalb zeigt sich Seidenath überrascht, dass die ehemalige Mannschaft ihren Dienst beendet hat. Das Engagement von Stefan Strehlow lobt Seidenath ausdrücklich, „für seine Leistungen bin ich ihm dankbar“. Auch Bürgermeister Fath bedauert den Schritt. Strehlow und Team seien über den reinen Notfall-Einsatz hinaus engagiert gewesen. „Wir haben gut zusammengearbeitet, es gab viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung.“

Nun sorgt sich der Rathauschef, ob die Versorgung der Bürger weiter sichergestellt sein wird. Tatsächlich aber ging der HvO-Dienst nahtlos weiter. „Es gab keinen Tag ohne HvO“, sagt BRK-Vorstand Seidenath. „Wir haben ein Team, der HvO läuft“, betont auch Rettungsdienstleiter Behrendt. Geleitet wird der HvO in Petershausen nun von Thomas Bauer, sechs Ehrenamtliche sind mit ihm im Einsatz. Weiter werde eine Kollegin, die gerade ihre Sanitätsausbildung abgeschlossen hat, bald aktiv zur Gruppe stoßen, so Bauer, der neben dem Beruf als Rettungssanitäter ehrenamtlich als Stellvertreter die BRK-Bereitschaft in Markt Indersdorf leitet. Wie bisher, ist das HvO-Einsatzfahrzeug in Petershausen vor allem nachts und an den Wochenenden besetzt. „Unsere Helferinnen und Helfer sind alle mit Herzblut bei der Sache, und unser gemeinsames Ziel den Menschen in der Not zu helfen, können wir gut erfüllen.“

Aber auch Stefan Strehlow will sich weiter für die notfallmedizinische Versorgung der Petershausener engagieren. Der von ihm mitgegründeten Förderverein Hilfe vor Ort Petershausen könnte Erste-Hilfe-Kurse fördern und öffentlich zugängliche Defibrillatoren anschaffen. „Da sehen wir noch großes Potential für Petershausen.“

